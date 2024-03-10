Шесть процедур, за которые кожа после отпуска скажет спасибо

Шесть методов, которые кожа оценит после отдыха

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После возвращения из отпуска, коже может потребоваться особый уход из-за воздействия изменения климата и факторов окружающей среды. Клиники "Семейная" предложили несколько методов ухода:

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RF-лифтинг: процедура, основанная на использовании радиоволн, стимулирует кровообращение и обмен веществ в клетках кожи, улучшая ее текстуру и упругость. Можно применять дома с помощью аппарата ReadySkin Nanoskin. Биоревитализация: инъекции нестабилизированной гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу и восстанавливает ее тургор. Пилинг: рекомендуется поверхностный пилинг для устранения проблем с густотой салоотделения и пигментацией кожи. Лазерная шлифовка лица: для устранения пигментации и восстановления тургора кожи. Плазмотерапия: ввод собственной плазмы крови в кожу для борьбы с различными проблемами, такими как снижение тонуса кожи и морщины. Микротоки: процедура, использующая разряды электрического тока, эффективная при различных проблемах кожи, таких как гиперпигментация и отечность.

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