Как сделать укладку волос без использования лака?

Как придать волосам форму, когда закончился лак? Предлагаем вам несколько необычных, но проверенных способов.
Маска для волос
Этот старый метод может не только помочь с укладкой, но и улучшить состояние ваших волос. После мытья головы примените небольшое количество маски для волос и высушите их обычным способом. Это поможет удержать укладку на долгое время. Если нужно заменить гель для волос, можно также нанести немного маски на расческу и пройтись по волосам, чтобы уложить их. Маски также эффективны для сухих волос, питая их полезными компонентами.
Лимонная вода
Измельчите один лимон и залейте его двумя стаканами горячей воды. Подождите 30 минут, затем перелейте раствор в емкость с распылителем. Нанесите на влажные волосы. Это средство не только закрепит укладку, но и поможет сгладить волосы, защищая их структуру.
Кожура грейпфрута
Ценные эфирные масла, содержащиеся в кожуре грейпфрута, делают ее полезным ингредиентом для ухода за волосами и кожей головы. Поместите кожуру в горячую воду и варите ее. После остывания налейте раствор в распылитель. Нанесите его на корни волос для создания объема.
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