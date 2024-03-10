Как сделать укладку волос без использования лака?

Как уложить волосы если под рукой не оказалось лака

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как придать волосам форму, когда закончился лак? Предлагаем вам несколько необычных, но проверенных способов.

Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Маска для волос

Этот старый метод может не только помочь с укладкой, но и улучшить состояние ваших волос. После мытья головы примените небольшое количество маски для волос и высушите их обычным способом. Это поможет удержать укладку на долгое время. Если нужно заменить гель для волос, можно также нанести немного маски на расческу и пройтись по волосам, чтобы уложить их. Маски также эффективны для сухих волос, питая их полезными компонентами.

Лимонная вода

Измельчите один лимон и залейте его двумя стаканами горячей воды. Подождите 30 минут, затем перелейте раствор в емкость с распылителем. Нанесите на влажные волосы. Это средство не только закрепит укладку, но и поможет сгладить волосы, защищая их структуру.

Кожура грейпфрута

Ценные эфирные масла, содержащиеся в кожуре грейпфрута, делают ее полезным ингредиентом для ухода за волосами и кожей головы. Поместите кожуру в горячую воду и варите ее. После остывания налейте раствор в распылитель. Нанесите его на корни волос для создания объема.

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