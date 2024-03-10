Стилист дал рекомендации о том, как предотвратить выгорание и пересушивание волос

Стилист объяснил, как защитить волосы от выгорания и пересушивания

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце, ветер и соленая вода всегда могут нанести вред вашим волосам, поэтому мы обратились к эксперту за советами по защите локонов.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Очищение: в условиях жары кожа головы может быстрее загрязняться, что приводит к раздражению и перхоти. Подберите шампунь, соответствующий вашему типу волос, содержащий увлажняющие и питательные компоненты. Также обратите внимание на наличие SPF-фактора в составе.

Увлажнение: бальзамы, кондиционеры и маски для волос помогут предотвратить пересушивание и придадут локонам блеск и живой вид. Маски следует применять 1-2 раза в неделю.

Несмываемый уход и защита: используйте спреи, масла и сыворотки для ухода за волосами и защиты их от вредных воздействий окружающей среды. Такие средства облегчают расчесывание и содержат SPF-фактор.

Термозащита: термозащитные средства обязательны при использовании фена, утюжков и плойки. Они помогают защитить волосы от вредного воздействия тепла.

Стайлинг: избегайте частого использования стайлинговых инструментов, но если это необходимо, обязательно используйте термозащиту. Современные стайлинговые средства содержат факторы защиты от солнца.

Внешняя защита: носите головные уборы на солнце, чтобы предотвратить перегревание кожи головы и пересушивание волос.

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