Стилист дал рекомендации о том, как предотвратить выгорание и пересушивание волос

Солнце, ветер и соленая вода всегда могут нанести вред вашим волосам, поэтому мы обратились к эксперту за советами по защите локонов.
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Очищение: в условиях жары кожа головы может быстрее загрязняться, что приводит к раздражению и перхоти. Подберите шампунь, соответствующий вашему типу волос, содержащий увлажняющие и питательные компоненты. Также обратите внимание на наличие SPF-фактора в составе.
Увлажнение: бальзамы, кондиционеры и маски для волос помогут предотвратить пересушивание и придадут локонам блеск и живой вид. Маски следует применять 1-2 раза в неделю.
Несмываемый уход и защита: используйте спреи, масла и сыворотки для ухода за волосами и защиты их от вредных воздействий окружающей среды. Такие средства облегчают расчесывание и содержат SPF-фактор.
Термозащита: термозащитные средства обязательны при использовании фена, утюжков и плойки. Они помогают защитить волосы от вредного воздействия тепла.
Стайлинг: избегайте частого использования стайлинговых инструментов, но если это необходимо, обязательно используйте термозащиту. Современные стайлинговые средства содержат факторы защиты от солнца.
Внешняя защита: носите головные уборы на солнце, чтобы предотвратить перегревание кожи головы и пересушивание волос.
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