Семь продуктов, которые способствуют достижению совершенной кожи

Семь средств, которые делают кожу идеальной

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Телеведущая и хореограф Ирина Поворознюк делится своими секретами красоты и ухода за кожей, которые помогают ей поддерживать безупречный вид даже при интенсивном графике работы и частых перелетах. Она придерживается ежедневных ритуалов ухода, не пропуская ни одного дня, и находит средства, которые идеально подходят для ее кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для полировки и омоложения кожи Ирина использует полирующий скраб Exfoliating polish от ZO skin health by Zein Obagi. Для ухода за кожей вокруг глаз она предпочитает бальзам Eye Balm от SkinCeuticals. Для создания идеальной основы под макияж на камеру она выбирает праймер Tilbury Invisible UV Flawless Poreless Prime от Charlotte.

Ирина также признается в преданности сыворотке Advanced Night Repair от Ester Lauder, которую она использует как утром, так и вечером, а также под макияж. Для ночного ухода она использует сыворотку Active Serum от iS clinical.

В ее арсенале также есть пенка для умывания Bobble Falls от Valmont, которая идеально подходит для ежедневного утреннего очищения кожи. И ее must have — тонизирующая маска для моментального преображения Ultra Energising Mask от ULTRACEUTICALS, которую она наносит за 20 минут до съемочного макияжа на съемочной площадке.