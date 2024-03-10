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Возможно ли побороть генетическую предрасположенность и восстановить естественный цвет волос?

Можно ли обхитрить генетику и вернуть цвет волосам

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Вокруг седины существует множество мифов. Она может быть вызвана как стрессом, так и генетическими факторами. Несмотря на более лояльное отношение общества к этому признаку старения, понимание его природы остается важным. Врач-трихолог Виталий Копытин ответил на девять наиболее распространенных вопросов:

Можно ли обхитрить генетику и вернуть цвет волосам
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Причины появления седины: седина связана с накоплением перекиси водорода в волосах, вызванной снижением активности фермента каталазы. Недостаток определенных веществ, таких как белок, железо, медь и витамины, часто становится причиной седины. Окислительный стресс и заболевания щитовидной железы также могут спровоцировать ее появление.
  • Генетическая предрасположенность: генетика играет ключевую роль в развитии седины, часто проявляясь уже в раннем возрасте. Различные этнические группы имеют разные средние возраста появления седины.
  • Связь с курением: организм курильщика испытывает окислительный стресс, что может усилить появление седых волос.
  • Седина в молодости: появление седины в раннем возрасте чаще всего связано с генетикой или аутоиммунными заболеваниями.
  • Связь с стрессом: стресс часто является провоцирующим фактором для седины. Организм может реагировать на стрессоры быстрым появлением седых волос.
  • Влияние витаминов: прием определенных витаминов может способствовать репигментации волос и уменьшению седины.
  • Уход за седыми волосами: для седых волос рекомендуется использовать интенсивно восстанавливающие маски и сбалансированные витаминно-минеральные комплексы.
  • Выдергивание седых волос: выдергивание седых волос не приведет к их исчезновению и может ускорить их рост.

 

Седина — это НЕ генетика! Лучший способ предотвратить раннюю седину
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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