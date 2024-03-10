Возможно ли побороть генетическую предрасположенность и восстановить естественный цвет волос?

Вокруг седины существует множество мифов. Она может быть вызвана как стрессом, так и генетическими факторами. Несмотря на более лояльное отношение общества к этому признаку старения, понимание его природы остается важным. Врач-трихолог Виталий Копытин ответил на девять наиболее распространенных вопросов:
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Причины появления седины: седина связана с накоплением перекиси водорода в волосах, вызванной снижением активности фермента каталазы. Недостаток определенных веществ, таких как белок, железо, медь и витамины, часто становится причиной седины. Окислительный стресс и заболевания щитовидной железы также могут спровоцировать ее появление.
Генетическая предрасположенность: генетика играет ключевую роль в развитии седины, часто проявляясь уже в раннем возрасте. Различные этнические группы имеют разные средние возраста появления седины.
Связь с курением: организм курильщика испытывает окислительный стресс, что может усилить появление седых волос.
Седина в молодости: появление седины в раннем возрасте чаще всего связано с генетикой или аутоиммунными заболеваниями.
Связь с стрессом: стресс часто является провоцирующим фактором для седины. Организм может реагировать на стрессоры быстрым появлением седых волос.
Влияние витаминов: прием определенных витаминов может способствовать репигментации волос и уменьшению седины.
Уход за седыми волосами: для седых волос рекомендуется использовать интенсивно восстанавливающие маски и сбалансированные витаминно-минеральные комплексы.
Выдергивание седых волос: выдергивание седых волос не приведет к их исчезновению и может ускорить их рост.
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Седина — это НЕ генетика! Лучший способ предотвратить раннюю седину
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