Советы по уменьшению усталости для организма — простые хитрости от специалиста по питанию

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Как помочь организму меньше уставать — простые лайфхаки от нутрициолога

0:54
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Стресс и тревожность — часть современной жизни, но нутрициолог Ната Гончар предлагает простые привычки, которые помогут сохранить бодрость.

Как помочь организму меньше уставать — простые лайфхаки от нутрициолога
Фото: unsplash.com by Mariana Vusiatytska mariana_ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Утро:

  • Начинайте день с выпития стакана теплой воды за 20-30 минут до еды для стимуляции перистальтики кишечника и ускорения метаболизма.
  • Очищайте язык и полость рта для устранения токсинов с помощью полоскания антибактериальным маслом.
  • Посвятите утренней растяжке, йоге или легкой зарядке 5 минут для улучшения настроения и активации тела.

Вечер:

  • Отдайте предпочтение расслабляющим ваннам с солью и ароматерапии для успокоения нервной системы.
  • Используйте эфирные масла, такие как лаванда, бергамот и базилик, для снятия стресса и тревожности.
  • Ложитесь спать до 23:00 для качественного сна и детокса мозга.

 

Простые правила здорового питания от нутрициолога 🍅 Как улучшить самочувствие уже сейчас?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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