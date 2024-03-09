Три принципа, которые способствовали достижению длинных и крепких волос

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Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Первое правило: масло как последний этап ухода

Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вместо того чтобы наносить масло перед укладкой, следует придерживаться правила нанесения его после полного высыхания волос. Применение масла до укладки может привести к секущимся кончикам и общему повреждению волос из-за высоких температур, вызывающих разрушение структуры волос.

Второе правило: антипаразитарная терапия

Не всегда очевидно, но паразиты могут быть причиной выпадения волос, нарушая работу желудочно-кишечного тракта и вызывая воспалительные процессы. Это может привести к недостатку витаминов и элементов питания, что в свою очередь ухудшает состояние волос. Важно следовать антипаразитарной программе под руководством врача, избегая самолечения.

Третье правило: важность Омега-3

Опыт показывает, что отсутствие Омега-3 в рационе приводит к сухости кожи и волос. Даже при наличии нерафинированных растительных масел и других источников полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3 способствует улучшению кровообращения и тонуса кровеносных сосудов, а также снижает уровень стрессовых гормонов, которые также могут влиять на состояние волос. Однако, при наличии гормональных нарушений необходимо проконсультироваться с врачом, так как омега-3 содержат фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный фон.


Длинные волосы! Как отрастить длинные, здоровые волосы. Мой топ 10 советов. Внешний уход за волосами
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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