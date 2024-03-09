Три принципа, которые способствовали достижению длинных и крепких волос

Первое правило: масло как последний этап ухода
Вместо того чтобы наносить масло перед укладкой, следует придерживаться правила нанесения его после полного высыхания волос. Применение масла до укладки может привести к секущимся кончикам и общему повреждению волос из-за высоких температур, вызывающих разрушение структуры волос.
Второе правило: антипаразитарная терапия
Не всегда очевидно, но паразиты могут быть причиной выпадения волос, нарушая работу желудочно-кишечного тракта и вызывая воспалительные процессы. Это может привести к недостатку витаминов и элементов питания, что в свою очередь ухудшает состояние волос. Важно следовать антипаразитарной программе под руководством врача, избегая самолечения.
Третье правило: важность Омега-3
Опыт показывает, что отсутствие Омега-3 в рационе приводит к сухости кожи и волос. Даже при наличии нерафинированных растительных масел и других источников полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3 способствует улучшению кровообращения и тонуса кровеносных сосудов, а также снижает уровень стрессовых гормонов, которые также могут влиять на состояние волос. Однако, при наличии гормональных нарушений необходимо проконсультироваться с врачом, так как омега-3 содержат фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный фон.
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