Как сделать, чтоб волосы блестели, излучая красоту: рассказываем об использовании спрея с пантнолом

Пантенол — известный ингредиент в косметических средствах для ухода за кожей лица, известный своими способностями к ранозаживлению и смягчению. Однако, мало кто осведомлен о его благотворном воздействии на волосы, которые после применения становятся шелковистыми всего за 30 минут.
Ликбез:
Пантенол, или провитамин В5, преобразуется в организме в витамин В5 через окислительные реакции. Впервые синтезирован в 1930-х годах, и было обнаружено, что он играет ключевую роль в поддержании молодости и красоты. Пантенол участвует во многих метаболических процессах, стимулирует регенерацию клеток и обладает отличными увлажняющими свойствами. Этот последний эффект обусловлен его гигроскопичностью, что позволяет ему эффективно удерживать влагу как в коже, так и в волосах.
Врачи рекомендуют использовать пантенол для ухода за детской кожей, так как он эффективно справляется с мелкими ранками и помогает предотвратить развитие атопического дерматита. Также он широко используется в лечении и восстановлении волос.
Способы применения:
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.