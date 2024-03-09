Как сделать, чтоб волосы блестели, излучая красоту: рассказываем об использовании спрея с пантнолом

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Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос

1:47
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Пантенол — известный ингредиент в косметических средствах для ухода за кожей лица, известный своими способностями к ранозаживлению и смягчению. Однако, мало кто осведомлен о его благотворном воздействии на волосы, которые после применения становятся шелковистыми всего за 30 минут.

Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Ликбез:

Пантенол, или провитамин В5, преобразуется в организме в витамин В5 через окислительные реакции. Впервые синтезирован в 1930-х годах, и было обнаружено, что он играет ключевую роль в поддержании молодости и красоты. Пантенол участвует во многих метаболических процессах, стимулирует регенерацию клеток и обладает отличными увлажняющими свойствами. Этот последний эффект обусловлен его гигроскопичностью, что позволяет ему эффективно удерживать влагу как в коже, так и в волосах.

Врачи рекомендуют использовать пантенол для ухода за детской кожей, так как он эффективно справляется с мелкими ранками и помогает предотвратить развитие атопического дерматита. Также он широко используется в лечении и восстановлении волос.

Способы применения:

  • Маска: нанесите пену пантенола на сухие волосы, дайте впитаться в течение 30 минут, а затем смойте шампунем. Этот метод придаст волосам блеск и увлажнение.
  • Вместо укладочных средств: нанесите немного пантенола на вымытые волосы и приступите к сушке с помощью фена и расчески. Это поможет не только создать укладку, но и сделает волосы более здоровыми и упругими.
  • Средство для ускорения роста волос: используйте гель с пантенолом с содержанием действующего вещества от 25%. Уже через месяц вы заметите, как ваши волосы станут гуще и перестанут ломаться.
3 ГЛАВНЫХ СПРЕЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У КАЖДОЙ ДЕВУШКИ 🧜🏼‍♀️ СПРЕИ ДЛЯ ВОЛОС
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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