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Кто-то говорит, что за густыми плотными волосами можно не ухаживать совсем, это не так, и вот почему

Гид по уходу за плотными густыми волосами, которые постоянно путаются

1:33
Моя семья » Красота и стиль

В интернете часто обсуждаются методы ухода за тонкими и вьющимися волосами, но что делать, если ваш волос густой и плотный?

Гид по уходу за плотными густыми волосами, которые постоянно путаются
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие считают, что советы по уходу не нужны владельцам такого типа волос, но на практике это не так. Густые волосы часто путаются, трудно укладываются и могут вызывать дискомфорт. Редактор Настя Лендьел поделилась своим опытом и поговорила с экспертами, как правильно ухаживать за этим типом волос.

Густота волос зависит от количества волосяных фолликулов, которые определяются еще при рождении и не могут быть изменены. Волосы с более крупным диаметром более прочные, но склонны к сухости и требуют дополнительного увлажнения. Они часто спутываются из-за наличия кератиновых чешуек на поверхности стержня, которые цепляются друг за друга.

Для ухода за густыми и плотными волосами рекомендуется выбирать расчески с крупными зубьями и использовать качественные массажные щетки. Важно правильно расчесывать волосы, начиная снизу и поднимаясь к корням, а также избегать расчесывания мокрых волос, чтобы избежать их повреждения.

При уходе за густыми волосами рекомендуется использовать средства с натуральными ингредиентами и органическими растительными экстрактами. Шампунь и кондиционер должны соответствовать типу волос, предпочтение следует отдавать профессиональной косметике. Кроме того, регулярное питание важно для здоровья волос, поскольку оно обеспечивает организм всеми необходимыми веществами для их роста и укрепления.

Путаются волосы: что делать, почему так происходит и какие средства использовать.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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