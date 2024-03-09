"Тихий уход" ха кожей против использования 13 косметических продуктов в день: как сейчас лучше?

Что такое "тихий уход" и почему этот тренд приживется

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласно исследованиям, жители Южной Кореи придерживаются использования 13 косметических продуктов в день, хотя многие косметологи утверждают, что такой объем ухода излишен для кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Теперь на смену многоступенчатому уходу пришел новый тренд — "тихий уход". Этот подход максимально прост и предполагает минимальное количество средств, что уменьшает необходимость запоминать последовательность и нанесения, а также снижает раздражение от избытка продуктов. Постоянство и минимализм становятся ключевыми принципами для достижения красивой и здоровой кожи.

Термин "тихий уход" возник в офисной среде, где сотрудники стараются соблюдать рабочие нормы, не перерабатывая и не оставаясь на работе допоздна. Теперь этот принцип переносится и на уход за кожей, подразумевая использование только самых необходимых средств без лишних шагов. Такой подход становится популярным благодаря стремлению людей к упрощению и оптимизации своей рутины, особенно в условиях ограниченного времени и повышенного внимания к экологической устойчивости.

Эксперты советуют использовать несколько базовых продуктов в уходе за кожей лица: мицеллярную воду или гидрофильное масло для снятия макияжа, очищающее средство, тонер или эссенцию, пару активных сывороток, ночной крем и средство с SPF для дневного использования. Этот минималистичный подход призван помочь решить основные проблемы кожи, сосредотачиваясь на ключевых активных ингредиентах и снижая излишнюю сложность ухода.

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