Какие местные производители предлагают качественные продукты для ухода за кожей в области глаз?

У каких российских брендов искать хорошие средства для кожи вокруг глаз

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы представляем вам обзор самых актуальных продуктов для ухода за кожей вокруг глаз от российских брендов. При выборе средств для этой чувствительной области необходимо следовать нескольким правилам. Важно правильно наносить крем, начиная с уголков глаз и двигаясь к вискам. Отмечено, что гиалуроновая кислота и глицерин являются эффективными компонентами для борьбы с морщинами, а кофеин помогает справиться с отеками и темными кругами.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым в списке стоит крем от темных кругов и мешков под глазами "Dark.net" от Mi&Ko. Его натуральный состав включает экстракты коры шелкового дерева, янтаря, петрушки, а также масло зеленого кофе и масло шиповника. Цена составляет 860 рублей.

Далее следует витаминизирующий крем "Алоэ вера" от Levrana, который обогащен алоэ вера, ламинарией, маслами кокоса и абрикоса, а также экстрактом облепихи. Стоимость этого средства составляет 480 рублей.

Если вам нужен крем против старения, стоит обратить внимание на крем с ретинолом для области вокруг глаз от Anna Sharova. Он содержит 0,15% ретинола, который улучшает тургор и упругость кожи, а также стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и коллагена. Цена этого средства составляет 1600 рублей.

Для чувствительной кожи подходит гель-сыворотка "Recovery & Care" от Botavikos. Ее формула включает экстракты микроводорослей, арники, зеленого чая, а также витамин B3 и масла льна и миндаля. Цена гель-сыворотки составляет 310 рублей.

И для универсального решения проблем вокруг глаз можно воспользоваться кремом с кофеином от Pure Love. Он борется с темными кругами и отеками благодаря кофеину, гамма-оризанолу и другим компонентам. Стоимость данного средства составляет 1710 рублей.





Лучшие кремы для глаз🎆 ГЕРМАНИЯ, США, Россия, Испания