Восполнение длины и устранение секущихся кончиков: 5 советов для заботы о волосах

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Пять советов по уходу за волосами

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Советы по уходу, способные способствовать быстрому и простому росту волос.

Пять советов по уходу за волосами
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Совет №1: Использование сока алоэ до мытья волос.

Сок алоэ помогает успокоить кожу головы, снимает раздражение и доставляет витамины в фолликулы волос. Витамины А и Е, содержащиеся в алоэ, стимулируют рост волос, а аллантоин способствует ускорению этого процесса. Рекомендуется наносить сок алоэ за 3 часа до мытья головы, затем промыть волосы шампунем и использовать кондиционер для закрытия чешуйки.

Совет №2: Исключение дефицита кремния из рациона.

Недостаток кремния в организме может быть одной из причин выпадения волос. Кремний участвует в биохимических процессах, регулирует обмен веществ и помогает образованию ферментов, гормонов и аминокислот. Рекомендуется включить в рацион сырые овощи, свеклу, петрушку, спаржу, землянику и хлеб из отрубей для улучшения состояния кожи и волос.

Совет №3: Выбор правильных масел для ухода.

Для ухода за волосами рекомендуется выбирать масла, такие как масло виноградных косточек, аргановое, репейное, авокадо и жожоба. Эти масла обладают увлажняющими и регенерирующими свойствами, способствуют укреплению волос и стимулируют их рост. Масло следует оставлять на коже головы не менее двух часов для достижения максимального эффекта.

Совет №4: Использование шампуня с хитозаном.

Шампуни на основе хитозана помогают восстановить упругость и блеск волос, защищают их от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Хитозан способствует удержанию влаги, смягчает воду и образует защитную пленку на волосах, предотвращая их повреждение.

Совет №5: Правильное питание.

Для стимулирования роста волос рекомендуется включить в рацион питание, богатое белком, такое как индейка, нежирная рыба, бобовые и зелень. Также важно следить за уровнем витамина D, особенно в зимний период, так как его дефицит может привести к тусклости и ломкости волос.

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