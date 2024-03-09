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Семь ингредиентов в уходовых средствах, которые сильно навредят кудрявым волосам

Эксперт Зейхнер рассказал, каких компонентов не должно быть в шампунях для вьющихся волос

2:42
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Использовать ли сульфаты при уходе за вьющимися волосами — это основной вопрос. Независимо от того, планируете ли вы разглаживать свои кудрявые пряди или предпочитаете сохранить их естественный вид, уход за волосами должен быть тщательно продуман. Особое внимание следует уделить составу используемых шампуней, кондиционеров и средств для укладки. По мнению дерматолога Джошуа Зейхнера, некоторые ингредиенты не рекомендуется использовать для ухода за вьющимися волосами.

Эксперт Зейхнер рассказал, каких компонентов не должно быть в шампунях для вьющихся волос
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Сульфаты

Сульфаты, присутствующие в составе шампуней, обеспечивают пену, которую мы привыкли видеть во время мытья волос. Однако дерматолог Джошуа Зейхнер предупреждает, что эти компоненты могут пересушить кожу головы и волосы. Волосы с кудрявыми текстурами часто склонны к сухости, поэтому использование шампуней с сульфатами может ухудшить их состояние.

Парабены

Парабены — это распространенные консерванты, добавляемые в косметические продукты для увеличения их срока годности. Несмотря на их полезные свойства, дерматолог Джошуа Зейхнер предупреждает, что они могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Это особенно важно учитывать при выборе продуктов для ухода за вьющимися волосами, поскольку они могут ухудшить состояние уже хрупких прядей.

Формальдегид

Формальдегид — еще один потенциально вредный ингредиент, который может вызвать раздражение кожи. Как указывает Джошуа Зейхнер, этот компонент часто добавляется в средства для выпрямления волос, что может привести к пересушиванию и ломкости вьющихся прядей.

Силиконы

Силиконы, часто встречающиеся в составе кондиционеров и масок для волос, могут временно придать прядям мягкость и гладкость. Однако при длительном использовании они могут накапливаться на волосах, делая их тяжелыми и утяжеляя.

Спирты

Существует различие между жирными спиртами, полезными для волос, и сухими спиртами, которые могут вызвать раздражение кожи головы и повредить вьющиеся волосы. Поэтому рекомендуется избегать использования средств с пропанолом и бензиловым спиртом.

Салициловая кислота

Салициловая кислота, хотя и имеет лечебные свойства для многих кожных заболеваний, также может пересушить вьющиеся волосы. Поэтому лучше избегать ее использования в продуктах для ухода за вьющимися волосами.

Ароматизаторы

Искусственные ароматизаторы, добавляемые в косметические продукты, могут вызвать аллергические реакции и раздражение кожи, особенно у людей с чувствительной кожей.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КУДРЯВЫМИ И ПУШИСТЫМИ ВОЛОСАМИ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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