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12 отличных косметических продуктов по доступной цене до 1500 рублей

12 классных бьюти-средств до 1500 рублей

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В наше время многие продукты для ухода за кожей становятся все дороже, однако мы нашли несколько отличных и доступных по цене средств для ухода за лицом. Вот наши рекомендации:

12 классных бьюти-средств до 1500 рублей
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.
  1. Мицеллярный увлажняющий тоник для сухой и обезвоженной кожи, Botavikos. Цена: 240 рублей
  2. Универсальный гель с 99% содержанием сока алоэ, Holika Holika. Цена: 350 рублей
  3. Восстанавливающий бальзам для губ Ointment, Pure Paw Paw. Цена: 390 рублей
  4. Питательная маска для лица Ceramidin, Dr Jart+. Цена: 615 рублей
  5. Очищающая пенка для проблемной кожи с маслом семян торреи, Innisfree. Цена: 650 рублей
  6. Мицеллярная вода для обезвоженной и чувствительной кожи Hydrabio H2O, Bioderma. Цена: 720 рублей
  7. Антивозрастной дневной крем для лица "Мак", Mi&Ko. Цена: 750 рублей
  8. Интенсивно увлажняющий гель Moisture Surge, Clinique. Цена: 1175 рублей
  9. Тонизирующая сыворотка Power 10 Formula, It's Skin. Цена: 1450 рублей
  10. Маска с розовой глиной Original Skin, Origins. Цена: 1350 рублей
  11. Маска-скраб для глубокого очищения лица Cleanance Mask, Avene. Цена: 1430 рублей
  12. Успокаивающая и увлажняющая эмульсия для лица Hydra Zen, Lancome. Цена: 1420 рублей
БЮДЖЕТНАЯ КОСМЕТИЧКА ЗА 1500 РУБЛЕЙ / ТОЛЬКО ЛУЧШАЯ КОСМЕТИКА + КОНКУРС
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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