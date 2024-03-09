Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разнообразие в рационе: лучшие продукты для сочетания с гречкой
В Госдуме разъяснили порядок перерасчёта за некачественные услуги ЖКХ
Ученые США назвали естественной природу происхождения островов на озерах Титана
Актёры, которые ответили отказом на предложение сняться в известном фильме
Что будет, если сбить собаку на дороге
Украинский военнопленный Гуприн: в ВС Украины от прихода главкома Сырского ждали перемирия
Проводница раскрыла способ приобретения всех мест в купе на российских поездах по более выгодной цене
Как бороться с водой в бензобаке: советы от эксперта автосервиса
Почему горчат огурцы?
Ценные рекомендации по уходу за тонкими волосами

Полезные советы по уходу за тонкими волосами

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Толщина волос определяется генетически и может варьироваться от 20 до 100 мкм. У блондинок волосы обычно самые тонкие, а у обладательниц рыжих волос — самые толстые. Основным компонентом волос является кератин. Здоровый волос состоит примерно из 15% воды, 6% липидов, 1% пигмента и 78% белка.

Полезные советы по уходу за тонкими волосами
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

С возрастом толщина волос может уменьшаться из-за замедления обмена веществ и изменений в гормональном фоне. Однако причина тонких и ломких волос может также заключаться в неправильном уходе, таком как злоупотребление горячими утюжками, наращивание или использование агрессивных моющих средств.

Хотя количество фолликул нельзя изменить, можно визуально уплотнить волосы, соблюдая несколько простых правил. Важно избегать чрезмерного использования масок с гидролизованным кератином, поскольку это может привести к утяжелению волос и их выпадению.

Салонные процедуры, такие как ламинирование или кератиновое выпрямление, могут временно улучшить внешний вид волос, но не решают основной проблемы и могут даже усугубить состояние волос в долгосрочной перспективе.

Регулярная стрижка кончиков помогает сохранить здоровье волос и делает их более ухоженными. Важно использовать средства для ухода за волосами с умом, избегая переувлажнения и утяжеления волос. Питательные добавки могут не дать ожидаемого эффекта, поэтому важно сбалансированное питание и уход за кожей головы.


10 ПРАВИЛ УХОДА ЗА ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ | Dasha Voice
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Бои за посёлок Работино и Вербовое. Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Последние материалы
Украинский военнопленный Гуприн: в ВС Украины от прихода главкома Сырского ждали перемирия
Проводница раскрыла способ приобретения всех мест в купе на российских поездах по более выгодной цене
Как бороться с водой в бензобаке: советы от эксперта автосервиса
Почему горчат огурцы?
Live Science: под обычной парковкой в Иерусалиме обнаружен древний ров
Стало известно о причинах, почему волосы не растут ниже определенной длины и ломаются
Самые популярные туристические маршруты России
Домохозяйкам подсказали рецепт самодельных ароматизаторов для унитаза
Бои за посёлок Работино и Вербовое. Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл
Карамельно-банановый торт: восхитительный десерт для выходного дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников