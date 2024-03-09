Ценные рекомендации по уходу за тонкими волосами

Полезные советы по уходу за тонкими волосами

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Толщина волос определяется генетически и может варьироваться от 20 до 100 мкм. У блондинок волосы обычно самые тонкие, а у обладательниц рыжих волос — самые толстые. Основным компонентом волос является кератин. Здоровый волос состоит примерно из 15% воды, 6% липидов, 1% пигмента и 78% белка.

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С возрастом толщина волос может уменьшаться из-за замедления обмена веществ и изменений в гормональном фоне. Однако причина тонких и ломких волос может также заключаться в неправильном уходе, таком как злоупотребление горячими утюжками, наращивание или использование агрессивных моющих средств.

Хотя количество фолликул нельзя изменить, можно визуально уплотнить волосы, соблюдая несколько простых правил. Важно избегать чрезмерного использования масок с гидролизованным кератином, поскольку это может привести к утяжелению волос и их выпадению.

Салонные процедуры, такие как ламинирование или кератиновое выпрямление, могут временно улучшить внешний вид волос, но не решают основной проблемы и могут даже усугубить состояние волос в долгосрочной перспективе.

Регулярная стрижка кончиков помогает сохранить здоровье волос и делает их более ухоженными. Важно использовать средства для ухода за волосами с умом, избегая переувлажнения и утяжеления волос. Питательные добавки могут не дать ожидаемого эффекта, поэтому важно сбалансированное питание и уход за кожей головы.





10 ПРАВИЛ УХОДА ЗА ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ | Dasha Voice