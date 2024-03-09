Методы и техники, способные эффективно справиться с отечностью

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Способы и процедуры, которые помогут быстро избавиться от отеков

2:18
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В жизни каждого из нас может возникнуть проблема отечности, когда лицо кажется надутым. Это связано с недостаточным оттоком лимфы, вызванным различными факторами:

Способы и процедуры, которые помогут быстро избавиться от отеков
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Недостаточное потребление воды в течение дня;
  • Питье большого количества воды перед сном;
  • Употребление алкоголя;
  • Долгое пребывание за компьютером, что может вызвать напряжение в шее и мышцах;
  • Недостаточная физическая активность;
  • Некомфортное спальное место или подушка;
  • Постоянный стресс;
  • Беременность;
  • Проблемы с щитовидной железой или гормональным фоном;
  • Употребление пищи перед сном, что не дает организму возможности вывести жидкость и токсины;
  • Использование ночной косметики, вызывающей отеки;
  • Сидячий образ жизни и диета;
  • Предпочтение соленой пищи, что задерживает воду в организме;
  • Аллергии;
  • Хронические заболевания, такие как заболевания почек, печени и сердца.

Причин много, и если вы не уверены, что вызывает отечность в вашем случае, стоит обратиться к врачу, который сможет дать консультацию и, если нужно, направить к другим специалистам.

Отечность лица может быть связана с возрастными или функциональными изменениями в сосудистой системе, такими как нарушение скорости и интенсивности кровотока и лимфотока, а также усиление проницаемости сосудистой стенки. В таких случаях аппаратные методики, такие как ручной массаж лица, микротоки или процедура 4D лифтинга на аппарате Fotona 4D, могут помочь в нормализации этих процессов. Это эффективные методы, которые не только уменьшают отечность, но и омолаживают кожу.

Для достижения долгосрочного эффекта обычно требуется курс процедур, который подбирается индивидуально врачом. Однако отечность лица может быть и временной, возникающей в определенные периоды жизни человека, такие как овуляция или предменструальный период у женщин. Для коррекции таких эпизодических состояний может потребоваться только одна процедура с использованием специального препарата в лимфодренажной технике.

Современные препараты в косметологии способны восстанавливать микроциркуляцию, позволяя эффективно устранять отечность лица в кратчайшие сроки. Это особенно полезно, например, после перелета, когда перед важной встречей нужно быстро восстановить свежий и отдохнувший вид.
 
 
 
 
 

2 простых шага избавят от мешков под глазами и отеков лица🔊
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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