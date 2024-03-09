Шесть шагов по применению уходовых средств для восстановления жизненной силы волос в домашних условиях

Трихологи рассказали о шести домашних процедурах для волос, которые вернут локоны к жизни

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Трихологи предостерегают - домашние маски с горчицей и перцем не только не эффективны для восстановления волос, но и могут нанести им вред. Вместо этого использование профессиональной косметики поможет восстановить их жизненную силу. Вот шаги, которые подходят всем:

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Пантенол на кожу головы и волосы: пантенол, провитамин B5, увлажняет, питает и способствует регенерации волос. Нанесите его на кожу головы и по всей длине волос, чтобы придать объем и сделать их более гладкими и крепкими.

Отшелушивание: регулярное отшелушивание кожи головы поможет очистить её от загрязнений и стайлинговых средств. Попробуйте смешать соду с шампунем для глубокой очистки.

Маска с витаминами и кератином: добавьте в любимую маску несколько капель специальных витаминов для волос и жидкий кератин, чтобы усилить их эффект. Нанесите смесь на волосы, утеплите голову пленкой и нагрейте феном.

Кондиционирование: нанесите кондиционер на волосы без смывания маски, чтобы создать кислую среду, закрепляющую полезные вещества.

Ополаскивание: завершите процедуру ополаскиванием волос лимонной водой или специальным фруктовым уксусом, чтобы придать блеск и гладкость.

Масло: нанесите небольшое количество масла по длине волос, не касаясь кожи головы, после высушивания феном и использования термозащиты.



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