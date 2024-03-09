Пилинг, детокс и SPA для волос после зимы: как вернуть локонам блеск и упругость

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.