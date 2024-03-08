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Продукты для домашнего ухода за кожей и волосами, создающие атмосферу SPA

Средства для домашнего SPA

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Погрузитесь в мир релаксации и ухода за собой с нашей подборкой самых захватывающих продуктов для ухода за лицом и телом. Эти бьюти-средства не только помогут вам расслабиться, но и принести удовольствие вашей коже.

Средства для домашнего SPA
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Успокаивающая эмульсия для лица Life Plankton, Biotherm

Идеально подходит для чувствительной кожи, эмульсия Life Plankton от Biotherm моментально устраняет дискомфорт, стянутость и зуд, придавая лицу здоровое сияние. Ее легкая и приятная текстура не содержит парабенов, спирта, красителей, минеральных масел и аллергенных ароматизаторов.
Цена: 6150 рублей

Маска для лица "Альгинатный коктейль", "Мягкость & Релакс", Dr. Jart

Содержит экстракт листьев альпинии специозы и растительный комплекс с экстрактами листьев гуавы и алоэ вера, обеспечивая гладкость, ровный тон кожи и уменьшая раздражения.
Цена: 1180 рублей

Масло для тела с ароматом франжипани Frangipani Monoi, Elemis

Наслаждайтесь ароматом цветка франжипани и расслабляющим эффектом масла, которое быстро впитывается, увлажняя и питая кожу, делая ее гладкой и шелковистой. Масло также можно использовать для волос и сухих участков кожи.
Цена: 4800 рублей

Молочко для тела с экстрактом дамасской розы Wild Rose, Weleda

Легкая текстура и натуральный состав молочка Wild Rose сделают вашу кожу мягкой и бархатистой, а аромат эфирного масла дамасской розы пробудит чувство гармонии и женственности.
Цена: 2000 рублей

Успокаивающая дымка для лица с магнием Magnesium Mist, Novexpert

Дымка с магнием и минералами Мертвого моря увлажняет, восстанавливает и успокаивает кожу, подходя для любого типа кожи, в том числе чувствительной.
Цена: 850 рублей

Успокаивающая сыворотка для лица с лепестками бессмертника Creme № 2 Serum Douceur Petales, Payot
Эта сыворотка на основе лепестков бессмертника смягчает кожу, увлажняет ее и придает сияние, превращая уход в SPA-ритуал.
Цена: 4300 рублей

СПА дома как устроить – обзор средств корейской косметики для домашнего ухода сравнимого с салонным
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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