Продукты для домашнего ухода за кожей и волосами, создающие атмосферу SPA

Погрузитесь в мир релаксации и ухода за собой с нашей подборкой самых захватывающих продуктов для ухода за лицом и телом. Эти бьюти-средства не только помогут вам расслабиться, но и принести удовольствие вашей коже.
Успокаивающая эмульсия для лица Life Plankton, Biotherm
Идеально подходит для чувствительной кожи, эмульсия Life Plankton от Biotherm моментально устраняет дискомфорт, стянутость и зуд, придавая лицу здоровое сияние. Ее легкая и приятная текстура не содержит парабенов, спирта, красителей, минеральных масел и аллергенных ароматизаторов.
Цена: 6150 рублей
Маска для лица "Альгинатный коктейль", "Мягкость & Релакс", Dr. Jart
Содержит экстракт листьев альпинии специозы и растительный комплекс с экстрактами листьев гуавы и алоэ вера, обеспечивая гладкость, ровный тон кожи и уменьшая раздражения.
Цена: 1180 рублей
Масло для тела с ароматом франжипани Frangipani Monoi, Elemis
Наслаждайтесь ароматом цветка франжипани и расслабляющим эффектом масла, которое быстро впитывается, увлажняя и питая кожу, делая ее гладкой и шелковистой. Масло также можно использовать для волос и сухих участков кожи.
Цена: 4800 рублей
Молочко для тела с экстрактом дамасской розы Wild Rose, Weleda
Легкая текстура и натуральный состав молочка Wild Rose сделают вашу кожу мягкой и бархатистой, а аромат эфирного масла дамасской розы пробудит чувство гармонии и женственности.
Цена: 2000 рублей
Успокаивающая дымка для лица с магнием Magnesium Mist, Novexpert
Дымка с магнием и минералами Мертвого моря увлажняет, восстанавливает и успокаивает кожу, подходя для любого типа кожи, в том числе чувствительной.
Цена: 850 рублей
Успокаивающая сыворотка для лица с лепестками бессмертника Creme № 2 Serum Douceur Petales, Payot
Эта сыворотка на основе лепестков бессмертника смягчает кожу, увлажняет ее и придает сияние, превращая уход в SPA-ритуал.
Цена: 4300 рублей
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.