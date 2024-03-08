Мнение трихолога о замене сухого шампуня мицеллярной водой

Использование мицеллярной воды вместо сухого шампуня — вот что думает об этом трихолог

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Популярный бьюти-блогер Эми Чанг предложила использовать мицеллярную воду вместо сухого шампуня, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Она утверждает, что такой метод придал жирным корням свежий вид, не оставив на волосах белый налет, как часто бывает с сухими шампунями. После повторения лайфхака подписчики блогера разделились на два лагеря.

Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Журналист Popsugar, Джессика Харрингтон, осталась довольна результатом, отмечая свежесть и блеск волос после использования мицеллярной воды. Однако, редактор BeautyHack.ru, Татьяна Черникова, сообщила об отличном опыте, где жирные корни остались такими же даже после высыхания. Кроме того, использование мицеллярной воды может привести к шелушению кожи головы и раздражению из-за удаления естественной смазки.

Специалисты из клиники "Семейная" предупреждают, что частое использование мицеллярной воды может привести к жесткости волос из-за удаления естественного кожного сала. Они также отмечают, что мицеллярная вода не заменит специализированные средства для ухода за волосами.

Тем не менее, если лайфхак подошел, рекомендуется обратить внимание на продукты для волос с мицеллярной водой в составе. Такие продукты от DevaCurl, Pantene и Redken предназначены для глубокого очищения или ежедневного использования.





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