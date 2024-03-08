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Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона

Моя семья » Красота и стиль

Жакет считается универсальным видом одежды, базовая вещь, которая есть в гардеробе каждой девушки. Ведь с его помощью можно легко создавать стильные повседневные или деловые луки, например, рисуя образ неприступной бизнес-леди, подчеркнуть индивидуальность, передать настроение. Почти в каждой свежей коллекции какого-нибудь известного бренда появляются жакеты новых силуэтов. Какие же будут в тренде этой весной?

Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона
Фото: Custo Barcelona Runway Photos by James C Santiago is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Женские жакеты: тенденции 2024 года

Жакет уже давно вышел из стереотипа офисной одежды. Сейчас на подиумах можно встретить самые невообразимые комбинации с этим предметом гардероба. Жакеты сочетают с юбками, с романтичными платьями и даже джоггерами.

Поэтому независимо от того, какой вы стиль предпочтете на этот раз, жакету всегда найдется место для придания изюминки и завершенности образа.

Александра Тарловская, основатель бренда одежды "OVVIO", отмечает, что по-прежнему сохраняется мода на оверсайз, жакеты с нарочито большими плечами. Подобная тенденция интересна тем, что допускает вариативность. Такие модели можно носить как жакет или как платье с поясом. Так, бренды Zara, Massimo Dutti, 12 STOREEZ отдают предпочтение оверсайзу и свободному крою.

Также не теряют популярности жакеты с прямым силуэтом. За счет такого кроя они корректируют недостатки фигуры, что неизменно пользуется спросом у женщин. Также в тренде жакеты мужского кроя, их часто можно увидеть на показах мод.

Что касается цветовой гаммы, то сейчас в тренде направление оld money style — "тихая роскошь". Это натуральные, спокойные цвета, например:

  • бежевый,
  • айвори,
  • бледно-голубой.

Также классикой останется черный цвет, графит и серый.

Также в этом году дизайнеры рассчитывают на возвращение к стилю new look. Жакеты с нарочито подчеркнутой талией станут одним из главных трендов этой весны. Причем будут пользоваться спросом как силуэтные модели, так и жакеты с баской, способные превратить любую фигуру в "песочные часы".

Также этой весной можно смело выбирать деконструированные жакеты, например, с разрезами в области декольте. Дизайнеры предлагают поиграть и с аксессуарами — например, пришитые ассиметрично пуговицы превратят привычный жакет в вещь на запахе. Модели таких жакетов бренда Alexander McQueen были представлены на показе в этом году.

Бренд Christian Dior в этом году сделал ставку на кастомизированные жакеты. Из базовой вещи жакет превратился в произведение искусства, которое может украсить любой декор. Актуальны варианты с бахромой, стразами, пайетками. Не стоит бояться моделей даже с объемными аппликациями.

Еще один тренд этого года — удлиненный жакет. Причем он может быть как прямым, так и приталенным. Именно такие модели бренда Alberta Ferretti нашли свое место на модных показах в этом году.

На женственность с переплетением стилей и акцентами на тренды делает ставку и премиальный российский бренд женской одежды ELMIRUS, который постепенно завоевывает лидирующие позиции на рынке. В коллекции этого бренда представлены в основном полуприталенные стильные жакеты ручной работы, с отсылкой к стилю new look. Этот бренд не изменяет модным тенденциям, предпочитая спокойную цветовую гамму — в коллекции можно найти зеленые, серебристые, голубые жакеты, пошитые из итальянских тканей. Детально проработанные крой и дизайн выгодно подчеркнут силуэт обладательницы такой одежды. Элегантная классика, разбавленная трендовыми акцентами, — именно на это делает ставку этот молодой бренд.

Хотите уйти от условностей в одежде? Разнообразные фасоны жакетов и цветовые гаммы, которые предлагают дизайнеры в наступившем сезоне, вволю позволят разыграться фантазии даже самых искушенных модниц.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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