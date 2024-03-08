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Пять рекомендаций по скрытию седины в волосах

Пять советов по маскировке седых волос

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Эксперт по колористике и стилист салона BRONZE&BEAUTY, Максим Майер, подготовил рекомендации по маскировке седых волос.

Пять советов по маскировке седых волос
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Подчеркивая, что появление седины естественно и красиво, Максим предлагает несколько методов ее маскировки с помощью окрашивания. При этом он подчеркивает, что в настоящее время наблюдается тренд на натуральность, и рекомендует подбирать тон окраски, наиболее близкий к естественному цвету волос. Однако, если седины много, стоит предпочесть светлые оттенки, чтобы сделать их менее заметными.

Максим рекомендует использовать проверенные временем методы окрашивания для маскировки седины, такие как мелирование. Он отмечает, что седые волосы хорошо смешиваются с более светлыми прядями, придавая им более естественный вид. Этот метод особенно подходит для брюнеток, блондинок и рыжеволосых.

Еще одной эффективной техникой, которую рекомендует Максим, является смешивание натуральных седых волос с светлыми и темными акцентами. Это создает многомерный цвет с глубиной и контрастом, усиливая естественные оттенки седины.

Балаяж, по словам Максима, не только щадящий способ окрашивания, но и простой способ смешать седые волосы и добавить объема. Эта техника позволяет создать естественные блики и избежать четких границ окрашивания.

Наконец, Максим подчеркивает, что седые волосы отлично подходят для ярких цветов без осветления, предлагая идеальную возможность для экспериментов с цветом.

Однако, если усталость от постоянной борьбы со сединой наступает, Максим советует принять ее как часть своего образа. Главное при этом — правильный уход и подбор средств для поддержания здоровья волос.

Для ухода за седыми волосами Максим рекомендует использовать увлажняющие шампуни, кондиционеры и маски, а также специальные средства для коррекции цвета, такие как фиолетовые шампуни и бальзамы. Он также советует уделять внимание уходу за кожей головы и рассматривает варианты процедур мезотерапии и плазмолифтинга.

Наконец, Максим предлагает ряд средств для нейтрализации седины в домашних условиях, таких как лосьоны, шампуни и тонирующие маски, которые помогут сохранить яркость и здоровье седых волос.


Попрощайтесь с седыми волосами! Делюсь опытом
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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