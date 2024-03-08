Шампуни, кондиционеры и маски для волос, нуждающихся в восстановлении

Интенсивное окрашивание, обезвоживание волос и воздействие солнечных лучей могут привести к слабости, ломкости и выпадению волос. В таких ситуациях рекомендуется использовать восстанавливающие средства, которые обогатят и увлажнят волосы, возвращая им здоровый вид.
Шампунь NT NOURISHING:
Нежная кремообразная текстура помогает мягко очистить волосы, а формула, насыщенная растительным кератином и миксом аминокислот и рисового протеина, способствует их глубокому питанию и увлажнению.
Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос K18:
Эта маска интенсивно устраняет повреждения волос, вызванные различными факторами, такими как окрашивание, обесцвечивание, укладка горячими инструментами и механические повреждения.
Маска для восстановления волос от Л'Окситан:
Составленная на основе натурального восстанавливающего комплекса, эта маска сочетает в себе эфирные масла, провитамин В5 и аминокислоты овса, благодаря чему эффективно защищает и улучшает состояние волос, делая их сильными и сияющими.
Восстанавливающая маска Нутри Протеин от Vichy, Dercos:
Этот продукт дарит волосам невероятное сияние и обеспечивает их питательными веществами для здорового вида.
Бальзам Amazing Collagen от Spaklean:
Этот бальзам содержит гидролизованный коллаген, пантенол и 18 аминокислот, которые придают волосам силу и блеск.
Маска Miracle Creator от Matrix Total Results:
С этой маской за 60 секунд можно получить преобразование волос, благодаря ее 20 свойствам, таким как питание, увлажнение, укрепление блеска и контроль над непослушными волосами.
Восстанавливающая маска для волос ELASTICIZER от PHILIP KINGSLEY:
Эта маска с филиппинским манго и гибискусом мгновенно возвращает увлажнение, энергию и блеск волосам, придавая им эластичность.
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