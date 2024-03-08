Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
СМИ считают, что процесс назначения нового генсека НАТО затянется
Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление
Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой
В результате атаки ВСУ есть жертвы
Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей
Артист Филипп Киркоров появился на сцене в золотом костюме
Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов
Наиболее эффективные средства против старения кожи для людей старше 40 лет

Лучшая антивозрастная косметика после 40 лет

1:14
Моя семья » Красота и стиль

При выборе крема для лица после 40 лет важно обращать внимание на его состав, включающий гиалуроновую кислоту, ретинол, витамин С, пептиды-ферменты, фруктовые кислоты и антивозрастной фактор HEPES. Эти компоненты помогают в увлажнении кожи, стимулируют ее регенерацию и омолаживание. Отсутствие спирта и отдушек в составе крема важно, чтобы избежать разрушения коллагена и нарушения саморегуляции кожи. Кожа вокруг глаз требует особого внимания, и для нее лучше выбирать специальные средства, которые помогут увлажнить и подтянуть эту чувствительную зону.

Лучшая антивозрастная косметика после 40 лет
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Также необходимо учитывать тип кожи и форму выпуска крема, предпочтительно выбирать упаковки с минимальным контактом с воздухом. Ночные и дневные кремы обладают разной текстурой и действием, и важно выбирать их согласно потребностям кожи и времени применения.

Для эффективного ухода за кожей после 40 лет можно выбрать недорогие антивозрастные кремы от таких брендов, как "Мак", "Natura Siberica" и "L'oreal Paris", которые разработаны на основе натуральных компонентов и способствуют омолаживанию и увлажнению кожи, придавая ей молодость и здоровый вид.


В 50 лет моя кожа лучше чем в 40✦Любимые сыворотки от морщин✦Антивозрастной уход за зрелой кожей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Последние материалы
Финляндия обязывает убрать из страны авто с российскими номерами
Экономист Иванова-Швец предрекла дальнейшее снижение уровня бедности в России
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка
Лучшие песни 2023 года для тренировок
Экс-солист группы "АукцЫон" призвал Ивана Урганта объясниться по поводу СВО
Топ-3 самые необычные кошки
Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом из-за документальных фильмов о ней
Чем отличается бальзам для волос от кондиционера
Джиджи Хадид отказалась идти с Брэдли Купером на "Оскар" из-за дочери
Моторист Степанцов назвал ошибки при установке ремня ГРМ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников