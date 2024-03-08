Советы косметолога по быстрому восстановлению кожи после праздников

Как быстро восстановить кожу после праздников: советы косметолога

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Какие процедуры помогут быстро справиться с отеками, сухостью кожи и другими проблемами после праздников?

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Проблема №1: отеки

Отеки на лице часто возникают после вечеринок. Микротоковая терапия - отличное решение. Уже после первой сессии ваша кожа будет выглядеть более свежей и отдохнувшей.

Проблема №2: сухость кожи

Сухость кожи часто связана с недостаточным увлажнением. Важно выбирать правильные средства для ухода. Биоревитализация - отличный способ справиться с этой проблемой, сделав кожу гладкой и ровной.

Проблема №3: комедоны и грязные поры

Неправильный уход и питание могут привести к появлению комедонов и загрязненных пор. Регулярное очищение лица и профессиональная чистка кожи помогут избавиться от этой проблемы.

Дополнительные процедуры после праздника:

Пилинг: помогает очистить кожу, разгладить морщины и выровнять ее рельеф.

Лазерная шлифовка: эффективно устраняет дефекты кожи, омолаживает и разглаживает рубцы и растяжки.

RF и SMAS лифтинг: помогают подтянуть овал лица, убрать отеки и морщины, обрести молодость и свежесть кожи.









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