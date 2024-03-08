Безопасный макияж: как мыть кисти, чтобы не допустить распространения бактерий

Как правильно очищать кисти для макияжа: советы и инструкция

Очищение кистей для макияжа является важным шагом в уходе за кожей, поскольку они могут стать источником бактерий и инфекций. Регулярное мытье поможет избежать появления прыщей и сыпи, а также сохранит ваше здоровье. Эксперты портала add.org рекомендуют чистить кисти каждые 7–10 дней, следуя нескольким простым шагам.

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Промойте кончики кистей под теплой проточной водой, чтобы удалить видимые остатки косметики. Важно помнить, что необходимо мочить только ворс, чтобы избежать разрушения клея, соединяющего головку кисти с ручкой.

Наполните миску теплой водой и добавьте немного мягкого шампуня. Его использование поможет эффективно очистить кисти, не пересушивая щетину.

Поместите кончики кистей в миску с водой и шампунем, затем массируйте их ладонями для образования пены.

Промойте их под проточной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

После тщательной промывки отожмите лишнюю влагу из кистей, используя чистые сухие бумажные полотенца.

Расположите кисти на полотенце так, чтобы кончики свисали с края стола, позволяя им естественно высохнуть.

Не забывайте также избегать обмена кистями с другими и регулярно их мыть для поддержания безопасности и гигиены.

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