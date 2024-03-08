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Безопасный макияж: как мыть кисти, чтобы не допустить распространения бактерий

Как правильно очищать кисти для макияжа: советы и инструкция

Моя семья » Красота и стиль

Очищение кистей для макияжа является важным шагом в уходе за кожей, поскольку они могут стать источником бактерий и инфекций. Регулярное мытье поможет избежать появления прыщей и сыпи, а также сохранит ваше здоровье. Эксперты портала add.org рекомендуют чистить кисти каждые 7–10 дней, следуя нескольким простым шагам.

Как правильно очищать кисти для макияжа: советы и инструкция
Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.
  • Промойте кончики кистей под теплой проточной водой, чтобы удалить видимые остатки косметики. Важно помнить, что необходимо мочить только ворс, чтобы избежать разрушения клея, соединяющего головку кисти с ручкой.
  • Наполните миску теплой водой и добавьте немного мягкого шампуня. Его использование поможет эффективно очистить кисти, не пересушивая щетину.
  • Поместите кончики кистей в миску с водой и шампунем, затем массируйте их ладонями для образования пены.
  • Промойте их под проточной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
  • После тщательной промывки отожмите лишнюю влагу из кистей, используя чистые сухие бумажные полотенца.
  • Расположите кисти на полотенце так, чтобы кончики свисали с края стола, позволяя им естественно высохнуть.

Не забывайте также избегать обмена кистями с другими и регулярно их мыть для поддержания безопасности и гигиены.

КАК МЫТЬ КИСТИ И СПОНЖИ? | ХРАНЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ И УХОД
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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