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Безопасные тренировки: как защитить себя от кожных инфекций при посещении тренажерного зала

Как избежать кожных инфекций в тренажерном зале: советы дерматолога

1:10
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Посещение тренажерного зала приносит множество пользы, но также может повлечь за собой риск заражения кожными инфекциями. Чтобы избежать этого, следует придерживаться нескольких простых правил от дерматологов add.org.

Как избежать кожных инфекций в тренажерном зале: советы дерматолога
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  1. Носите свободную, впитывающую влагу одежду и не забывайте стирать ее после каждого использования.
  2. Всегда носите обувь, особенно в общественных местах тренажерного зала, и держите пару сланцев для душа в спортивной сумке.
  3. Держите порезы чистыми и закрытыми, избегайте посещения общественных саун и бань до полного заживления ран.
  4. Дезинфицируйте оборудование до и после его использования, используя специальные салфетки или спреи.
  5. После тренировки мойте или дезинфицируйте руки, а после душа сразу надевайте чистую одежду.
  6. Никогда не делитесь предметами личной гигиены, такими как полотенца или бритвы.

Следуя этим простым рекомендациям, можно существенно снизить риск заражения кожными инфекциями и наслаждаться безопасными тренировками в зале. Если все же появятся признаки болезни, обратитесь к дерматологу для получения квалифицированной помощи.

Как использовать уход ДО и ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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