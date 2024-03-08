Безопасные тренировки: как защитить себя от кожных инфекций при посещении тренажерного зала

Как избежать кожных инфекций в тренажерном зале: советы дерматолога

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Посещение тренажерного зала приносит множество пользы, но также может повлечь за собой риск заражения кожными инфекциями. Чтобы избежать этого, следует придерживаться нескольких простых правил от дерматологов add.org.

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Носите свободную, впитывающую влагу одежду и не забывайте стирать ее после каждого использования. Всегда носите обувь, особенно в общественных местах тренажерного зала, и держите пару сланцев для душа в спортивной сумке. Держите порезы чистыми и закрытыми, избегайте посещения общественных саун и бань до полного заживления ран. Дезинфицируйте оборудование до и после его использования, используя специальные салфетки или спреи. После тренировки мойте или дезинфицируйте руки, а после душа сразу надевайте чистую одежду. Никогда не делитесь предметами личной гигиены, такими как полотенца или бритвы.

Следуя этим простым рекомендациям, можно существенно снизить риск заражения кожными инфекциями и наслаждаться безопасными тренировками в зале. Если все же появятся признаки болезни, обратитесь к дерматологу для получения квалифицированной помощи.

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