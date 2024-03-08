Как избежать выпадения волос от туго затянутых причесок: советы от экспертов

Изысканный гладкий хвост, аккуратные косички или стильно зачесанные локоны – все это придает образу неповторимость и элегантность. Однако это может привести к состоянию, называемому тракционной алопецией – виду потери волос, вызванному чрезмерным натяжением волосяных фолликул. Следуя нижеперечисленным советам от aad.org, вы сможете поддерживать стиль, не вредя при этом своей шевелюре.
Тяжелые и тугие прически не следует носить ежедневно. Это может вызвать ломкость и выпадение волос. Позвольте своим локонам отдохнуть, нося их распущенными время от времени.
Частое изменение прически дает волосам возможность восстановиться. Попробуйте различные стили, чтобы снизить нагрузку на фолликулы и сделать укладку более разнообразной.
Если вы предпочитаете плести дреды или наращивание, то не злоупотребляйте процедурой слишком часто. Умеренность и периодические перерывы помогут сохранить здоровье ваших волос и кожи головы.
Если у вас появляются боли, раздражения или залысины на коже головы, это могут быть признаки того, что ваша прическа слишком тугая и вызывает проблемы с волосами.
Используйте эти советы, чтобы сохранить красоту и здоровье ваших волос. Помните, что правильная укладка не должна наносить вред вашей шевелюре.
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