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Как избежать выпадения волос от туго затянутых причесок: советы от экспертов

Секреты здоровых волос: как избежать выпадения из-за тугих причесок

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Изысканный гладкий хвост, аккуратные косички или стильно зачесанные локоны – все это придает образу неповторимость и элегантность.  Однако это может привести к состоянию, называемому тракционной алопецией – виду потери волос, вызванному чрезмерным натяжением волосяных фолликул. Следуя нижеперечисленным советам от aad.org, вы сможете поддерживать стиль, не вредя при этом своей шевелюре.

Секреты здоровых волос: как избежать выпадения из-за тугих причесок
Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Избегайте чрезмерного натяжения

Тяжелые и тугие прически не следует носить ежедневно. Это может вызвать ломкость и выпадение волос. Позвольте своим локонам отдохнуть, нося их распущенными время от времени.

Меняйте стиль прически

Частое изменение прически дает волосам возможность восстановиться. Попробуйте различные стили, чтобы снизить нагрузку на фолликулы и сделать укладку более разнообразной.

Перерывы в манипуляциях

Если вы предпочитаете плести дреды или наращивание, то не злоупотребляйте процедурой слишком часто. Умеренность и периодические перерывы помогут сохранить здоровье ваших волос и кожи головы.

Обратите внимание на симптомы

Если у вас появляются боли, раздражения или залысины на коже головы, это могут быть признаки того, что ваша прическа слишком тугая и вызывает проблемы с волосами.

Используйте эти советы, чтобы сохранить красоту и здоровье ваших волос. Помните, что правильная укладка не должна наносить вред вашей шевелюре.

⚠️Если выпадают волосы, смотреть обязательно! Андрогенная, диффузная, гнёздная алопеция / Облысение
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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