Китайская звезда Лили Цзи блистала на Московской недели моды

Тысячелетняя история Китая на Московской неделе моды

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Китайская звезда Лили Цзи блистала на Московской недели моды в платьях династий Мин и Сон, история которых насчитывает пятьсот и тысячу лет.

Лили Цзи зелёном платье династии Мин

В эпоху, когда появление знаменитостей на красной дорожке модных мероприятий уже становится почти обыденностью, китайской актрисе Лили Цзи, прославившейся своими ролями в таких кинохитах, как "Тихоокеанский рубеж 2" и "Отпетые напарники", удалось придать своему визиту на Московскую неделю моды новое звучание.

Лили Цзи не просто приехала на Московскую неделю моды посещать модные показы, но и привлекла внимание прессы и гостей своей впечатляющей коллекцией винтажных платьев, каждое из которых обладает исторической ценностью и которые хочется разглядывать бесконечно. Но об одном из платьев актрисы на Московской неделе моды говорили особенно много, а именно о бесценной жемчужине её коллекции, о синем платье династии Сон.

Лили Цзи в синем платье династии Сон

Этот уникальный наряд, бережно хранящийся почти тысячелетие, несёт в себе богатство художественного наследия Китая.

Ещё одно платье глубокого зелёного цвета, принадлежащее эпохе Мин, в котором звезда приходила на Московскую неделю моды, тоже обладает потрясающей пятисотлетней историей.

Появление Лили Цзи на Московской неделе моды само по себе стало кинематографическим моментом. Но путь её винтажных платьев в Москву тоже достоин экранизации. Актриса столкнулась с непростой логистической задачей по доставке таких сокровищ через границы, ей пришлось заполнить море деклараций и преодолеть массу бюрократических препятствий. Но это только подчеркнуло желание Лили Цзи поделиться своим глубоким культурным наследием с миром.

Такое стремление представить традиции своей страны достойно всяких похвал. Волновой эффект от модного заявления Цзи был мгновенным и масштабным. Инсайдеры отрасли и любители истории были очарованы, что вызвало интенсивную дискуссию о важности и влиянии культурной репрезентации в моде. Благодаря своему смелому выбору Лили Цзи не просто прошла по красной дорожке, она соединила эпохи и культуры. И подтвердила, что мода действительно является мощным средством для коммуникации, рассказа об истории и национальной эстетике, установления дружеских связей между разными странами.

Лили Цзи поддержала на Московской недели моды показ своего соотечественника — дизайнера китайской марки 致画ZHIHUA. Российские марки тоже не оставили звезду равнодушной, она восторженно отозвалась о коллекции бренда GAPANOVICH, заметив, что она была похожа на волшебные детские мечты.

Показ EFREMOV

Актриса посетила показы российских брендов EFREMOV, BEENA и Julia Dalakian. Лили проявила на Московской неделе моды интерес ко многим маркам, так что теперь можно предполагать, что багаж звезды значительно увеличится уже не только за счёт исторических винтажных платьев, но и за счёт одежды модных брендов из России.

Показ Julia Dalakian

Фото предоставлены пресс-службой Московской недели моды