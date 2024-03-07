Косметические продукты для женщин в период менопаузы

Косметика для женщин в период менопаузы
В 2022 году акцент был сделан на нормализации обсуждения менопаузы. В США появились бренды, специализирующиеся на косметике для этого периода. Подобные продукты могут помочь справиться с симптомами менопаузы, такими как приливы. Возможно, в России также появятся аналогичные бренды или собственные разработки в этой области.
Бренды от знаменитостей
Множество знаменитостей, таких как Кардашьян, Рианна и другие, уже имеют свои косметические бренды. Ожидается, что список таких брендов будет продолжать расти, возможно, среди голливудских звезд, которые удивят нас в 2023 году.
Ниацинамид в составе
Этот ингредиент становится все более популярным в косметических продуктах. Он особенно ценен для проблемной кожи, помогая контролировать выработку кожного сала и снижать воспаления.
Натуральные составы и экологическая упаковка
Тренд на натуральные компоненты и экологические упаковки продолжает набирать обороты. Покупатели все чаще выбирают продукты с максимально натуральным составом и экологически дружественной упаковкой, проявляя заботу о природе.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.