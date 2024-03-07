Косметические продукты для женщин в период менопаузы

Косметика для женщин в период менопаузы

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметика для женщин в период менопаузы

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

В 2022 году акцент был сделан на нормализации обсуждения менопаузы. В США появились бренды, специализирующиеся на косметике для этого периода. Подобные продукты могут помочь справиться с симптомами менопаузы, такими как приливы. Возможно, в России также появятся аналогичные бренды или собственные разработки в этой области.

Бренды от знаменитостей

Множество знаменитостей, таких как Кардашьян, Рианна и другие, уже имеют свои косметические бренды. Ожидается, что список таких брендов будет продолжать расти, возможно, среди голливудских звезд, которые удивят нас в 2023 году.

Ниацинамид в составе

Этот ингредиент становится все более популярным в косметических продуктах. Он особенно ценен для проблемной кожи, помогая контролировать выработку кожного сала и снижать воспаления.

Натуральные составы и экологическая упаковка

Тренд на натуральные компоненты и экологические упаковки продолжает набирать обороты. Покупатели все чаще выбирают продукты с максимально натуральным составом и экологически дружественной упаковкой, проявляя заботу о природе.

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА ЛИЦА в период менопаузы. Секреты с VICHY