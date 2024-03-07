Как избежать появления седины волосыми раньше

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Как предотвратить ранее появление седины

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Полностью остановить процесс старения волосяных фолликулов невозможно, однако принятие здорового образа жизни может помочь задержать появление ранней седины. Основной ключ — избегать стресса. Регулярные расслабляющие процедуры, такие как массажи, отдых на свежем воздухе и изменение обстановки, могут снизить вероятность появления седых волос. Регулярные легкие физические нагрузки также положительно влияют на весь организм. В рационе следует учитывать продукты, богатые белком, витаминами и минералами, такие как рыба, творог, свежая зелень, фрукты, овощи и орехи.

Как предотвратить ранее появление седины
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно также получать достаточное количество микроэлементов, таких как хром, йод, кальций, железо и цинк, которые содержатся в разнообразных продуктах, включая пшеничный хлеб, морепродукты, молочные продукты, фрукты, злаки и семена. В рацион также рекомендуется включить продукты, богатые витаминами А, С, В и Е, такие как тыква, шпинат, цитрусовые, яйца, абрикосы, говяжья печень и другие.

Изменение образа жизни и рациона питания способствует не только укреплению волос, но и замедлению процесса старения.


Ранняя седина. Причины. Как избавиться?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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