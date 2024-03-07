Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порода собак для смеха
Захарова: Германия боится, если немцы приедут в Россию, то поймут, что им лгали
Mitsubishi Pajero Sport против Nissan Pathfinder: сравнение надёжности и цен на рынке подержанных автомобилей
ФСБ в Калужской области задержала сторонников ИГ*
Водитель сбил школьника и откупился от него конфетами
Лимонно-черничный кофейный торт: невероятно воздушный и лёгкий
Почему коллаген должен быть в вашем списке полезных веществ
Как избежать зависимости от кофе: альтернативы для поддержания энергии
Минобороны: российские солдаты заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона

4:04
Моя семья » Красота и стиль

Жакет считается универсальным видом одежды, базовая вещь, которая есть в гардеробе каждой девушки. Ведь с его помощью можно легко создавать стильные повседневные или деловые луки, например, рисуя образ неприступной бизнес-леди, подчеркнуть индивидуальность, передать настроение. Почти в каждой свежей коллекции какого-нибудь известного бренда появляются жакеты новых силуэтов. Какие же будут в тренде этой весной?

Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона
Фото: Custo Barcelona Runway Photos by James C Santiago is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Женские жакеты: тенденции 2024 года

Жакет уже давно вышел из стереотипа офисной одежды. Сейчас на подиумах можно встретить самые невообразимые комбинации с этим предметом гардероба. Жакеты сочетают с юбками, с романтичными платьями и даже джоггерами.

Поэтому независимо от того, какой вы стиль предпочтете на этот раз, жакету всегда найдется место для придания изюминки и завершенности образа.

Александра Тарловская, основатель бренда одежды "OVVIO", отмечает, что по-прежнему сохраняется мода на оверсайз, жакеты с нарочито большими плечами. Подобная тенденция интересна тем, что допускает вариативность. Такие модели можно носить как жакет или как платье с поясом. Так, бренды Zara, Massimo Dutti, 12 STOREEZ отдают предпочтение оверсайзу и свободному крою.

Также не теряют популярности жакеты с прямым силуэтом. За счет такого кроя они корректируют недостатки фигуры, что неизменно пользуется спросом у женщин. Также в тренде жакеты мужского покроя, их часто можно увидеть на показах мод.

Что касается цветовой гаммы, то сейчас в тренде направление оld money style — "тихая роскошь". Это натуральные спокойные цвета, например, бежевый, айвори, бледно-голубой. Также классикой останется черный цвет, графит и серый.

Также в этом году дизайнеры рассчитывают на возвращение к стилю new look. Жакеты с нарочито подчеркнутой талией станут одним из главных трендов этой весны. Причем будут пользоваться спросом как силуэтные модели, так и жакеты с баской, способные превратить любую фигуру в "песочные часы".

Также этой весной можно смело выбирать деконструированные жакеты, например, с разрезами в области декольте. Дизайнеры предлагают поиграть и с аксессуарами — например, пришитые ассиметрично пуговицы превратят привычный жакет в вещь на запахе. Модели таких жакетов бренда Alexander McQueen были представлены на показе в этом году.

Бренд Christian Dior в этом году сделал ставку на кастомизированные жакеты. Из базовой вещи жакет превратился в произведение искусства, которое может украсить любой декор. Актуальны варианты с бахромой, стразами, пайетками. Не стоит бояться моделей даже с объемными аппликациями.

Еще один тренд этого года — удлиненный жакет. Причем он может быть как прямым, так и приталенным. Именно такие модели бренда Alberta Ferretti нашли свое место на модных показах в этом году.

На женственность с переплетением стилей и акцентами на тренды делает ставку и премиальный российский бренд женской одежды ELMIRUS, который постепенно завоевывает лидирующие позиции на рынке. В коллекции этого бренда представлены в основном полуприталенные стильные жакеты ручной работы, с отсылкой к стилю new look. Этот бренд не изменяет модным тенденциям, предпочитая спокойную цветовую гамму — в коллекции можно найти:

  • зеленые,
  • серебристые,
  • голубые жакеты,

пошитые из итальянских тканей. Детально проработанные крой и дизайн выгодно подчеркнут силуэт обладательницы такой одежды. Элегантная классика, разбавленная трендовыми акцентами, — именно на это делает ставку этот молодой бренд.

Хотите уйти от условностей в одежде? Разнообразные фасоны жакетов и цветовые гаммы, которые предлагают дизайнеры в наступившем сезоне, вволю позволят разыграться фантазии даже самых искушенных модниц.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Последние материалы
Масло виноградных косточек — секрет устранения отеков и питания кожи головы
Патрушев: за последний год количество экстремистских преступлений на Северном Кавказе уменьшилось втрое
Жириновский в 2004 году предсказал два ядерных конфликта и гибель 200 млн человек
Посла США вызвали в МИД России
Из-за угрозы террористических актов туристы в Париже не смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024
Лера Кудрявцева отреагировала на жёсткие заявления украинской певицы
В сети появились новый кадры геймплея из Kingmakers
Rivian представит свой первый доступный кроссовер R2
Патрушев: пресечена деятельность групп, куда входили сторонники международных террористических организаций
Егор Чернев: решение Германии о передаче Taurus зависит от Шольца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников