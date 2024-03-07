Какие шампуни выбрать блондинкам, чтобы убрать желтизну на волосах

Лучшие шампуни от желтизны волос

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После посещения салона волосы выглядят блестящими и насыщенного цвета, однако со временем пигмент может вымываться, особенно у блондинок, что приводит к появлению желтизны. Для сохранения эффекта окрашивания рекомендуется использовать специальные шампуни для нейтрализации желтизны, содержащие пигменты, способные устранить неравномерность цвета.

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такие шампуни включают в свой состав серебристые и фиолетовые пигменты, которые создают на волосах тонкую пленку и обеспечивают холодный оттенок прядям. Кроме того, они содержат уходовые компоненты, которые улучшают состояние волос и питают их.

При выборе подобного шампуня важно обращать внимание на его состав, предпочтительно выбирать продукты проверенных брендов без агрессивных компонентов. Шампунь от желтизны следует использовать 1 раз в неделю, а в другие дни — обычное средство без окрашивающих пигментов. Некоторые из популярных шампуней включают в себя John Frieda Sheer Blonde, Kallos Cosmetics Silver Reflex Shampoo, Estel Prima Blonde и Concept Blond Explosion Anti-Yellow.





8 лучших шампуней против желтизны (Tresemme, Matrix, Estel, Concept и др)