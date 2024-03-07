Как сделать волосы блестящими: необычный способ

Слаггинг, который стал популярным благодаря влиянию Худы Каттан и тренду из Южной Кореи, снова на пике. На этот раз он изменяет формат, сфокусировавшись на уходе за волосами. Этот трюк, по сути, является модификацией древнего аюрведического ритуала, распространенного в Индии, где волосы обильно смазывают маслом, чаще всего кокосовым.
Этот прием в основном стал известен благодаря индийским актрисам, таким как Айшвария Рай и Приянка Чопра, которые поделились своими секретами ухода за волосами. Они рекомендуют наносить масло или маску на влажные волосы и оставлять на ночь, чтобы утром волосы были увлажнены и блестящие.
Однако стилисты предупреждают, что такой метод может не подойти для всех типов волос, особенно для славянских, так как это может вызвать перегрузку жиром и проблемы с кожей головы. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалом и внимательно следить за процессом, чтобы избежать негативных последствий.
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