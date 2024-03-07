Советы дерматологов о том, как улучшить состояние ногтей

Как укрепить ногти — по словам дерматологов

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты рассказывают, как вернуть ногтям здоровье после повреждений, вызванных постоянным использованием гелевого или акрилового маникюра. Согласно доктору Дане Стерн, сертифицированному дерматологу, для восстановления ногтей необходимо внести изменения в образ жизни. Она советует делать перерывы между маникюрами и поддерживать ногти в коротком состоянии, что помогает предотвратить ломкость. Дерматолог также обращает внимание на две категории повреждений ногтей: неизбежные (генетические факторы, старение, заболевания) и контролируемые окружающими условиями.

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Для укрепления ногтей Дана Стерн рекомендует использовать перчатки при работе с водой, чтобы предотвратить увлажнение ногтей, что может привести к ломкости и шелушению. Она также предпочитает стеклянные или хрустальные пилочки для ногтей вместо картонных наждачных досок, чтобы избежать микроскопических повреждений ногтей. При снятии лака жидкость без ацетона более предпочтительна, так как ацетон может сушить ногти. Важно избегать средств для ногтей, содержащих формальдегид, который может сделать ногти хрупкими и вызвать аллергические реакции.

Как укрепить ногти. Миф и реальность