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Почему ниацинамид является ключевым компонентом вашего ежедневного регулярного ухода за кожей

Почему ниацинамид является самым необходимым ингредиентом в вашем ежедневном уходе за кожей

1:47
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Слово "мощный" часто ассоциируется с ингредиентами для ухода за кожей, и в случае с ниацинамидом это справедливо. Этот компонент, популярный среди продуктов ухода за кожей, обладает множеством преимуществ для кожи. Ниацинамид обеспечивает необходимое успокоение в случае раздражения кожи и проявляет свою эффективность в борьбе с разнообразными проблемами. Эксперты рассказывают о правильном использовании этого ингредиента для достижения наилучших результатов, поскольку есть как правильные, так и неправильные способы его применения. В чем заключается полезность ниацинамида для кожи?

Почему ниацинамид является самым необходимым ингредиентом в вашем ежедневном уходе за кожей
Фото: Нейросеть Шедеврум

Применение ниацинамида зависит от конкретных проблем, с которыми вы сталкиваетесь при уходе за кожей.

Розацеа и чувствительность кожи:

  • Уменьшение покраснения: Ниацинамид обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для снижения покраснения кожи у людей с розацеа и повышенной чувствительностью.

Угревая сыпь:

  • Регулирование выработки кожного сала: Ниацинамид особенно эффективен для жирной и комбинированной кожи, поскольку он уменьшает выработку кожного сала, что может привести к уменьшению размеров пор и лечению легких форм угревой сыпи.

Антибактериальное действие:

  • Этот компонент обладает антибактериальным эффектом, который помогает избавиться от высыпаний и уменьшить застойные процессы.

Баланс кожи:

  • Поддержание баланса кожи: Ниацинамид не направлен на лечение активных прыщей, а помогает сохранить баланс кожи, предотвращая появление новых проблем.

Барьерная функция:

  • Улучшение защитной функции кожи: Ниацинамид укрепляет барьерную функцию кожи, уменьшая потерю воды и увеличивая количество липидов, что защищает кожу от раздражителей и загрязнений.

 

НИАЦИНАМИД 💙 Актив от ПИГМЕНТА, МОРЩИН, АКНЕ и СУХОСТИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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