Максимальный эффект: кому лучше всего подойдет процедура введения филлеров в область под глазами

Филлер под глаза: кому они подойдут

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Филлеры для области под глазами используют как средство для уменьшения темных кругов.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты отмечают, что темные круги могут быть результатом различных факторов, включая стресс, усталость, генетику и процессы старения. Потеря объема в области под глазами с возрастом может привести к более выраженным впадинам, создавая эффект теней.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут помочь восстановить объем и улучшить внешний вид кожи в области под глазами. Они эффективны для пациентов с впадинами и морщинами, вызванными потерей объема, однако не рекомендуются для лиц с отеками или большими мешками под глазами.

Идеальными кандидатами для процедуры являются люди с впадинами под глазами, хорошей эластичностью и качеством кожи в этой области, отсутствием склонности к отечности и припухлости, а также без избыточного обвисания кожи в области под глазами и большой потери объема в средней части лица.





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