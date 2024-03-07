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Масло из семян винограда - ключ к снятию отеков и увлажнению кожи головы

Масло виноградных косточек — секрет устранения отеков и питания кожи головы

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Независимо от ваших интересов, будь то кулинария или уход за волосами, вероятно, вы слышали о масле из виноградных косточек. В наши дни этот ингредиент, известный своими свойствами смягчения и уменьшения воспаления, широко используется в косметических средствах от масел для лица до сывороток.

Масло виноградных косточек — секрет устранения отеков и питания кожи головы
Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Даже Брэд Питт основал компанию по уходу за кожей, центром которой является Le grape. Мы глубоко изучили преимущества масла из виноградных косточек для волос. Этот ингредиент, который придает коже лица сияние, также обладает благотворным воздействием на кожу головы и волосы.

По мнению экспертов, виноградное косточковое масло содержит проантоцианидины, которые уменьшают воспаление, укрепляют кожу и стимулируют кровообращение в фолликулах волос. Оно также является осветляющим средством для кожи головы и помогает смягчить волосы, не утяжеляя их. Масло из виноградных косточек также хорошо увлажняет и укрощает волосы, делая их блестящими и уменьшая завивание.


Это мало кто знает! Масло из виноградных косточек запускает процессы оздоровления и омоложения
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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