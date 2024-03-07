Избегание ежедневного мытья, дневной сон и другие привычки, которые кажутся вредными, но могут оказаться полезными

Не мыться, спать днем и другие вредные привычки, которые неожиданно приносят пользу

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Некоторые привычки, кажущиеся вредными, могут оказаться полезными для организма. Например, жевание жвачки, несмотря на общее мнение, способствует концентрации внимания, так как насыщает мозг кислородом.

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Грызть ногти, хотя и считается нежелательным, укрепляет иммунитет, так как контактирует с микробами.

Чрезмерные водные процедуры также могут быть вредны, так как смывают естественный защитный слой кожи.

Не заправленная постель, хоть и неопрятно выглядит, может быть полезной, так как проветривает одеяла и уничтожает пылевых клещей.

Игры на приставке не только развлекают, но и развивают логическое мышление и интерес к различным навыкам.

Беспорядок в доме стимулирует творческую активность и помогает быть более изобретательным.

Дневной сон может оказаться полезным, так как помогает мозгу вывести токсины и повысить настроение за счет выработки гормона счастья серотонина, хотя длительный сон может вызвать ощущение разбитости.

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