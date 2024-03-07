Некоторые привычки, кажущиеся вредными, могут оказаться полезными для организма. Например, жевание жвачки, несмотря на общее мнение, способствует концентрации внимания, так как насыщает мозг кислородом.
Грызть ногти, хотя и считается нежелательным, укрепляет иммунитет, так как контактирует с микробами.
Чрезмерные водные процедуры также могут быть вредны, так как смывают естественный защитный слой кожи.
Не заправленная постель, хоть и неопрятно выглядит, может быть полезной, так как проветривает одеяла и уничтожает пылевых клещей.
Игры на приставке не только развлекают, но и развивают логическое мышление и интерес к различным навыкам.
Беспорядок в доме стимулирует творческую активность и помогает быть более изобретательным.
Дневной сон может оказаться полезным, так как помогает мозгу вывести токсины и повысить настроение за счет выработки гормона счастья серотонина, хотя длительный сон может вызвать ощущение разбитости.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.