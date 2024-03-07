Как готовиться к идеальной встрече?

Как подготовиться к идеальному свиданию

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Получить идеальный образ перед важным свиданием поможет использование специальных гаджетов от Philips. Автоматический стайлер для завивки волос StyleCare Prestige BHB876 обеспечит легкое создание красивых локонов без риска травмирования волос или кожи.

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Парогенератор Elite Plus гарантирует быстрое разглаживание складок на одежде и отпаривание тканей без риска повреждения.

Электрическая зубная щетка HealthyWhite HX6711 поможет поддерживать здоровье зубов и обеспечить идеальную улыбку, а эпилятор для влажной и сухой эпиляции Satinelle Prestige BRE652/00 обеспечит гладкость кожи на длительный срок благодаря эффективному удалению волос и дополнительным насадкам для ухода за кожей.





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