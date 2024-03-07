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Как готовиться к идеальной встрече?

Как подготовиться к идеальному свиданию

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Моя семья » Красота и стиль

Получить идеальный образ перед важным свиданием поможет использование специальных гаджетов от Philips. Автоматический стайлер для завивки волос StyleCare Prestige BHB876 обеспечит легкое создание красивых локонов без риска травмирования волос или кожи.

Как подготовиться к идеальному свиданию
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Парогенератор Elite Plus гарантирует быстрое разглаживание складок на одежде и отпаривание тканей без риска повреждения.

Электрическая зубная щетка HealthyWhite HX6711 поможет поддерживать здоровье зубов и обеспечить идеальную улыбку, а эпилятор для влажной и сухой эпиляции Satinelle Prestige BRE652/00 обеспечит гладкость кожи на длительный срок благодаря эффективному удалению волос и дополнительным насадкам для ухода за кожей.


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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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