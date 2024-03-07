Стоит ли доверять кокосовому маслу: вреден ли он или требует специального использования?

Интерес к кокосовому маслу возник еще несколько лет назад благодаря его заявленным пользам для кожи и здоровья. Однако последние исследования вызвали споры о его действительной пользе. Редакция BeautyHack провела обзор мнений экспертов, чтобы понять, как использовать кокосовое масло безопасно и эффективно.
В уходе за кожей:
Отрицательное мнение: Кокосовое масло не рекомендуется для ухода за лицом, так как может закупорить поры и спровоцировать появление угрей.
Что на самом деле?
Врач-косметолог клиники Remedy Lab Елена Леденева утверждает, что кокосовое масло подходит для сухой кожи, придавая ей сияние и гладкость. Однако людям с жирной кожей следует воздерживаться от его использования.
В уходе за волосами:
Отрицательное мнение: Кокосовое масло может сушить волосы и закупоривать поры кожи головы.
Что на самом деле?
Врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники Remedy Lab Софья Пахомова утверждает, что кокосовое масло имеет ряд полезных свойств для волос и кожи головы, таких как увлажнение, питание и антисептическое действие. Однако перед использованием стоит проконсультироваться с трихологом.
Как использовать:
Кокосовое масло можно наносить на кожу и волосы как в чистом виде, так и в качестве маски. Оно может использоваться до или после мытья головы, а также в качестве ночной маски.
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