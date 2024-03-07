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Является ли инъекция ботокса в область подмышек безопасной?

Безопасно ли колоть ботокс в подмышки

1:09
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Телеведущая и модель Крисси Тейген поделилась с подписчиками опытом проведения инъекции ботокса в область подмышек. Она признала, что процедура не самая приятная, но она довольна результатом, особенно возможностью носить шелковые вещи без беспокойства о следах пота.

Безопасно ли колоть ботокс в подмышки
Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако возникли вопросы о безопасности этой процедуры. Эксперты уточняют, что гипергидроз (повышенное потоотделение) часто имеет генетическую природу, но может быть связан также с нервным перенапряжением, физическими нагрузками и высокой температурой. Лечение начинается с диагностики, а в случае отсутствия заболевания косметологическое лечение может включать аппаратный метод ионофореза.

Другие эксперты отмечают, что ботокс в подмышки часто используется публичными личностями, чтобы избежать пятен на дорогой одежде. Процедура, изначально примененная для лечения гипергидроза, теперь популярна во всем мире. При правильном подходе и дозировке она считается безопасной и может быть проведена раз в полгода-год. Перед процедурой обычно проводится проба Минора, чтобы определить места наибольшего потоотделения.


БОТОКС В ПОДМЫШКИ. Причины гипергидроза. Как убрать. Диспорт/ботулакс/релатокс
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