Является ли инъекция ботокса в область подмышек безопасной?

Безопасно ли колоть ботокс в подмышки

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Телеведущая и модель Крисси Тейген поделилась с подписчиками опытом проведения инъекции ботокса в область подмышек. Она признала, что процедура не самая приятная, но она довольна результатом, особенно возможностью носить шелковые вещи без беспокойства о следах пота.

Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако возникли вопросы о безопасности этой процедуры. Эксперты уточняют, что гипергидроз (повышенное потоотделение) часто имеет генетическую природу, но может быть связан также с нервным перенапряжением, физическими нагрузками и высокой температурой. Лечение начинается с диагностики, а в случае отсутствия заболевания косметологическое лечение может включать аппаратный метод ионофореза.

Другие эксперты отмечают, что ботокс в подмышки часто используется публичными личностями, чтобы избежать пятен на дорогой одежде. Процедура, изначально примененная для лечения гипергидроза, теперь популярна во всем мире. При правильном подходе и дозировке она считается безопасной и может быть проведена раз в полгода-год. Перед процедурой обычно проводится проба Минора, чтобы определить места наибольшего потоотделения.



