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Забота о здоровье волос: советы по окрашиванию и завивке для красивого и ухоженного вида

Окрашивание и завивка: экспертные рекомендации для сохранения здоровья волос

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Большинство процедур, направленных на улучшение внешнего вида волос, могут в конечном итоге нанести вред их структуре, делая их сухими и ломкими. Чтобы избежать этого и сохранить красоту локонов, эксперты aad.org дают следующие советы:

Окрашивание и завивка: экспертные рекомендации для сохранения здоровья волос
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подбирайте оттенок в пределах естественного цвета

При окрашивании волос рекомендуется выбирать краситель, который не отличается более чем на три оттенка от вашего естественного цвета. Обращайте внимание, что темный оттенок может быть предпочтительнее светлого, так как процессы осветления требуют большего количества перекиси, что негативно сказывается на здоровье волос.

Проведите тест на аллергию

Прежде чем окрашивать волосы, следует провести тест на небольшом участке кожи в соответствии с инструкцией производителя. В случае появления раздражения или аллергической реакции следует немедленно прекратить использование красителя и обратиться к дерматологу для консультации.

Защищайте волосы от солнечного излучения

Ультрафиолетовые лучи могут нанести вред волосам, делая их слабыми, сухими и ломкими. Особенно это актуально для окрашенных или химически обработанных волос. При выходе на улицу рекомендуется использовать головной убор.

Будьте осторожны при химической завивке

Важно следовать инструкциям при проведении процедуры и установить таймер, чтобы не превысить рекомендованное время. При появлении жжения или раздражения кожи головы следует немедленно прекратить процесс и промыть волосы.

При наличии вопросов по уходу за волосами, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.

Насколько вредно окрашивание волос
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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