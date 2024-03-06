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Следует ли мыть голову ежедневно, и почему волосы становятся жирными

Можно ли мыть голову каждый день, и почему волосы пачкаются

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Интернет полон противоречивых мнений о том, как часто стоит использовать шампунь и каковы последствия ежедневного мытья головы. Мы рассмотрим эти вопросы вместе с экспертами и найдем ответы на ваши вопросы о быстром загрязнении волос и необходимости ежедневного мытья.

Можно ли мыть голову каждый день, и почему волосы пачкаются
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины быстрого загрязнения волос:

  • Особенности волос и кожи головы: жирная кожа головы и высокий уровень мужских половых гормонов могут стимулировать активную работу сальных желез, что приводит к быстрому загрязнению волос.
  • Заболевания: избыточная продукция кожного сала может быть следствием различных заболеваний, таких как себорея или акне.
  • Шампунь и другие средства для ухода: неподходящий шампунь или средства для ухода могут спровоцировать усиленное выделение кожного сала, ускоряя загрязнение волос.

Можно ли мыть голову каждый день?

Частота мытья головы зависит от типа кожи и состояния волос. В некоторых случаях, таких как жирная кожа головы, тонкие волосы или проблемы с кожей, ежедневное мытье может быть рекомендовано. Однако, для других типов кожи и волос, мытье головы каждый день может быть излишним и даже вредным. Важно подобрать подходящие средства для ухода за волосами и следить за их состоянием, ориентируясь на индивидуальные особенности организма.


МОЮ ГОЛОВУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ: что делать с волосами?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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