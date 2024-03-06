Всё о розовом экстракте и его воздействии на кож

Все об экстракте розы и влиянии его на кожу

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Роза, обладающая чудодейственными свойствами, вдохновила множество легенд и историй. Она была покровительницей богини любви Афродиты и использовалась для красоты и молодости даже самой Клеопатрой. В современных косметических средствах роза также играет важную роль.

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Вместе с врачом-косметологом клиники Remedy Lab Мариной Кульбаевой мы разбираемся в пользе бьюти-продуктов с розой, их сочетаемости с различными типами кожи и другими компонентами.

Процесс получения экстрактов розы

В косметологии наиболее часто используются два вида розы: дамасскую розу из Болгарии и сентифолию, которая произрастает в Голландии. Именно в этих странах можно найти большое количество средств с экстрактами этого цветка.

Для извлечения экстрактов розы используют лепестки, которые собирают вручную во время максимального цветения, обычно рано утром. Этот трудоемкий процесс окупается качеством: кремы, масла и сыворотки с экстрактами розы эффективны, хотя и имеют свою цену.

Подходит ли средства с розой для вашего типа кожи

Роза является антиоксидантом растительного происхождения, подходящим для всех типов кожи, включая чувствительную. Экстракты розы обладают заживляющими свойствами, и аллергические реакции на них встречаются редко.

Средства с розой подходят для кожи всех возрастов и могут применяться как для профилактики старения, так и для борьбы с уже имеющимися признаками старения.

Основные свойства экстрактов розы

В лепестках розы содержится высокий уровень натуральных жирных кислот, обладающих увлажняющими и омолаживающими свойствами. Продукты с экстрактами розы эффективны как для предотвращения старения кожи, так и для борьбы с уже имеющимися морщинами и неровным тоном.

Экстракты розы обладают противовоспалительным, себорегулирующим и заживляющим эффектом, что делает их эффективными при проблемной коже.

Средства с розой можно использовать ежедневно для лица, области вокруг глаз, шеи и зоны декольте. Они особенно эффективны в сочетании с витаминами С и Е или другими растительными компонентами и маслами.





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