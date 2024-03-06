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Скраб для кожи головы, который вам требуется, можно приготовить дома

Домашний скраб для головы, который вам нужен

1:10
Моя семья » Красота и стиль

В основных комплектах ухода за волосами обычно включены шампунь, бальзам, маска, спреи без смывки, масла и сыворотки, однако многие пренебрегают заботой о коже головы.

Домашний скраб для головы, который вам нужен
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если вам не удается достичь желаемого объема волос даже при использовании специальных средств и ваши волосы быстро загрязняются, то очистка кожи головы — то, что вам нужно. Испытав множество скрабов различных брендов, я никогда не была полностью удовлетворена результатом. Я не придерживаюсь домашних косметических процедур, но в какой-то момент решила попробовать свой первый скраб для волос.

Для его приготовления смешайте в равных пропорциях соль, соду, масло (можно использовать кокосовое) и воду. Если не хотите использовать масла, можно добавить больше воды.

Нанесите полученный скраб на кожу головы массажными движениями и оставьте на 10 минут. Даже те, кто не привык заботиться о себе, оценят этот скраб.

Частоту использования скраба можно определять в зависимости от типа кожи — для нормальной кожи достаточно одного раза в неделю, а для жирной можно увеличить до одного раза в две недели.

ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ ДОМА | СОЛЕВОЙ СКРАБ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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