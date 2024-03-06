Является ли лазерная эпиляция безопасной?

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Безопасна или нет лазерная эпиляция

2:14
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Лазерная эпиляция сегодня считается передовым методом удаления нежелательных волос. Стремительное развитие технологий в области лазеров и растущее количество ее поклонников говорят о высокой эффективности процедуры. Обычно для полного избавления от волос требуется 6-10 сеансов, хотя количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и используемого типа аппарата.

Безопасна или нет лазерная эпиляция
Фото: openverse.org by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Однако, несмотря на превосходные результаты, остаются определенные вопросы касательно безопасности данной процедуры. Это связано с тем, что лазерная эпиляция является относительно молодой техникой. Первые лазеры были изобретены в 1960-х годах, однако их воздействие на кожу было недостаточно безопасным. С течением времени технологии усовершенствовались, но до сих пор остаются вопросы о возможных негативных последствиях.

По словам врачей, перед началом курса лазерной эпиляции обязательно следует проконсультироваться с врачом-косметологом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к процедуре. Среди основных противопоказаний могут быть беременность, онкологические заболевания, поврежденная кожа, а также некоторые другие заболевания. Хотя индивидуальная непереносимость лазерного воздействия встречается редко, также стоит обратить внимание на это.

Что касается влияния лазера на внутренние органы, специалисты утверждают, что современные аппараты обычно точно градуируются на нужную глубину воздействия и не оказывают вредного воздействия на внутренние органы. Однако это предполагает использование квалифицированным специалистом.

Важно выбирать медицинские центры и клиники для проведения лазерной эпиляции, где работают квалифицированные врачи-косметологи. Они обладают высшим медицинским образованием и прошли специализированный курс обучения по косметологии. Сертифицированные аппараты и препараты, используемые в клиниках, гарантируют безопасность процедуры.

Наконец, следует придерживаться определенных правил безопасности перед и после процедуры лазерной эпиляции. Это включает в себя избегание некоторых процедур и средств перед процедурой, а также соблюдение мер предосторожности после нее.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ. Безопасность, вросшие волосы, противопоказания.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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