Лазерная эпиляция: основные этапы, побочные эффекты и ответы на часто задаваемые вопросы

Узнайте все о лазерной эпиляции: процесс, ощущения и результаты

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция стала одним из наиболее востребованных методов удаления волос, обеспечивая длительный и эффективный результат. Этот инновационный процесс предлагает ряд преимуществ перед традиционными методами, и пациенты всё чаще обращаются к нему в поисках гладкой и ухоженной кожи. Давайте рассмотрим этот процесс более подробно вместе со специалистами портала aad.org.

Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что происходит во время процедуры лазерной эпиляции?

Перед началом процесса кожа тщательно очищается, а некоторым пациентам наноситься обезболивающий гель для смягчения дискомфорта. Это особенно полезно для тех, у кого кожа чувствительна. Эффект обезболивающего геля ощущается через 30–60 минут.

Процедура проводится в специально оборудованных помещениях, где все присутствующие должны надеть защитные очки. Кожа натягивается, а затем обрабатывается лазером. Многие описывают ощущения от лазерных импульсов как теплые уколы или легкое прикосновение к коже.

Длительность процедуры зависит от размера обрабатываемой зоны: для верхней губы требуется всего несколько минут, в то время как обработка больших зон, например, спины или ног, может занять более часа.

Что делать после лазерной эпиляции?

Чтобы избежать побочных эффектов, важно избегать солнечных лучей и солярия. Также следуйте советам дерматолога и применяйте холодные компрессы для уменьшения дискомфорта.

Есть ли период восстановления?

Обычно нет. Хотя кожа может быть покрасневшей и опухшей сразу после процедуры, большинство пациентов могут вернуться к повседневной жизни.

Когда можно увидеть результаты?

Результаты могут быть заметны сразу же после процедуры, но они могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей. Обычно количество волос уменьшается на 10–25% после первой процедуры. Для полного удаления требуется от 2 до 6 сеансов.

На что следует обратить внимание после процедуры?

Помимо обычных побочных эффектов, таких как дискомфорт и покраснение, редко могут возникать более серьезные осложнения, включая инфекции и рубцевание. Эти эффекты чаще возникают при неправильном выполнении процедуры.

Получите гладкую кожу без лишних усилий и наслаждайтесь долгосрочными результатами. Доверьтесь опыту специалистов и наслаждайтесь уверенностью в своем образе каждый день!

Лазерная эпиляция: что важно знать? | Косметолог