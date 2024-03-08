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Эффективный метод удаления жевательной резинки из волос без стрижки: советы профессионалов

Как удалить жвачку из волос: пять простых шагов

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Не паникуйте, если обнаружили жевательную резинку, запутавшуюся в волосах. Просто следуйте этим простым шагам от дерматологов портала aad.org, и вы с легкостью избавитесь от остатков продукта в ваших локонах.

Как удалить жвачку из волос: пять простых шагов
Фото: openverse by affordabledentistnearme is licensed under CC0 1.0.
  1. Найдите банку сливочного арахисового или растительного масла, такого как оливковое.
  2. Тщательно покройте жвачку маслом, используя пальцы или старую зубную щетку. Компоненты, содержащиеся в продукте, помогут размягчить жевательную резинку, делая ее менее липкой.
  3. Дайте продукту немного времени, чтобы сделать свою работу
  4. Осторожно удалите жвачку из волос. Растительное масло особенно эффективно для удаления продукта с бровей или ресниц.
  5. Вымойте волосы как обычно, чтобы избавиться от запаха масла и жевательной резинки. После нанесите кондиционер и сыворотку, чтобы уменьшить повреждение волос.

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро и легко решить эту неприятную ситуацию, не прибегая к стрижке волос. 

Как убрать жвачку с волос | 3 эффективных способа
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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