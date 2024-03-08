Эффективный метод удаления жевательной резинки из волос без стрижки: советы профессионалов

Как удалить жвачку из волос: пять простых шагов

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не паникуйте, если обнаружили жевательную резинку, запутавшуюся в волосах. Просто следуйте этим простым шагам от дерматологов портала aad.org, и вы с легкостью избавитесь от остатков продукта в ваших локонах.

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Найдите банку сливочного арахисового или растительного масла, такого как оливковое. Тщательно покройте жвачку маслом, используя пальцы или старую зубную щетку. Компоненты, содержащиеся в продукте, помогут размягчить жевательную резинку, делая ее менее липкой. Дайте продукту немного времени, чтобы сделать свою работу Осторожно удалите жвачку из волос. Растительное масло особенно эффективно для удаления продукта с бровей или ресниц. Вымойте волосы как обычно, чтобы избавиться от запаха масла и жевательной резинки. После нанесите кондиционер и сыворотку, чтобы уменьшить повреждение волос.

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро и легко решить эту неприятную ситуацию, не прибегая к стрижке волос.

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