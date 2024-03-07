Красивые локоны: опасные привычки в уходе за волосами, которые могут причинить вред

Избегайте повреждений: вредные привычки, которые могут навредить волосам

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В нашем стремлении к идеальной прическе мы часто прибегаем к методам, которые наносят вред нашей шевелюре. Если не остановить негативные воздействия, можно столкнуться с проблемами, такими как истончение или даже выпадение волос. Вот восемь распространенных привычек, которые вредят вашей прическе, а также советы дерматологов сайта aad.org, которые помогут вернуть ей здоровье и красоту.

Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Неправильное мытье волос. Вместо того чтобы втирать шампунь по всей длине волос, аккуратно вспенивайте его на коже головы. После дайте воде стечь по длине, не трогая её. Пропуск кондиционера. Используйте его после каждого мытья головы, чтобы увлажнить и разгладить волосы. Растирание волос. Лучше просто оберните волосы полотенцем и дайте ему впитать остатки воды, а затем естественным образом высушите. Расчесывание мокрых волос. Для прямых волос используйте расческу с широкими зубьями и дайте им подсохнуть перед расчесыванием, чтобы избежать повреждений. Горячие инструменты для укладки. Старайтесь ограничить использования фена, утюжка или щипцов для завивки. Если все-таки делаете укладку то, подбирайте минимальную температуру и ограничьте время воздействия. Плетение или наращивание волос. Не делайте слишком тугие прически, чтобы избежать повреждения волос. Если любите делать наращивание, то выбирайте опытного мастера и делайте перерывы между процедурами. Химические процедуры. Увеличьте интервал между окрашиванием или другими химическими процедурами. Используйте кондиционер и ухаживающую сыворотку после каждого мытья головы и защищайте волосы от солнечных лучей. Не расчесывайте волосы слишком часто. Используйте расческу с широкими зубьями и осторожно распутывайте узлы, если необходимо, то используйте средство для легкого расчёсывания.

Если эти изменения не помогают улучшить состояние ваших волос, обратитесь к специалисту. Дерматолог может помочь определить причину проблемы и предложить подходящее лечение.

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